HAR SNAKKET MYE SAMMEN: Kåre Ingebrigtsen og Nils Arne Eggen har pratet mye fotball i Ingebrigtsens tid som trener i RBK. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Nils Arne Eggen støtter Rosenborgs sparking av Kåre Ingebrigtsen

Publisert: 19.07.18 19:28 Oppdatert: 19.07.18 21:25

FOTBALL 2018-07-19T17:28:37Z

Nyheten om at Kåre Ingebrigtsen (52) er ferdig som Rosenborg-trener skaper reaksjoner i Fotball-Norge. Men Nils Arne Eggen (76) støtter sparkingen.

– Det er et styre i Rosenborg som har gjort en grundig undersøkelse og kommet frem til at resultatene forsåvidt har vært bra, men prestasjonen ikke vært som forventet. Det sitter mye fotballkunnskap i styret. Rune Bratseth, Fredrik Winsnes, Vegard Heggem og mange flere. Jeg stiller meg lojalt bak den beslutningen styret har gjort, sier Eggen til VG.

RBK-styret: Ivar Koteng, Styreleder

Leif Inge Nordhammer, Nestleder

Bård Benum, Styremedlem

Rune Bratseth, Styremedlem

Synnøve Farstad, Styremedlem

Vegard Heggem, Styremedlem

Marit Collin, Styremedlem

Fredrik Winsnes, Varamedlem

Andre er dypt uenig i Rosenborgs valg. Kåre Ingebrigtsens lillebror, Kevin Ingebrigtsen, skriver følgende på sin Twitter-profil i kveld:

«Det sies at man aldri bytter favorittlag, men gjør et unntak i dag».

VG har vært i kontakt med Ingebrigtsen, men han ønsker ikke å utdype mer rundt meldingen.

Ved 17.30-tiden torsdag slapp RBK nyheten om at Kåre Ingebrigtsen har fått sparken i klubben. Det skjer etter fire år som hovedtrener, hvor han har ledet trønderne til tre seriemesterskap og to cuptriumfer.

– Dette visste jeg ikke, men det er veldig overraskende. Det blir spennende å se hva de gjør nå, sier tidligere Rosenborg-kaptein Roar Strand til VG.

På en pressekonferanse på RBK-brakka torsdag kveld fortalte styreleder Ivar Koteng at Ingebrigtsen har fått sparken fordi ledelsen mente utviklingen i klubben har vært for dårlig. Ingebrigtsen skal ha blitt overrasket over beskjeden, som han fikk ved halv fire-tiden torsdag.

– Dette var en aldri så liten bombe. Jeg er veldig overrasket, og det tror jeg alle spillerne i Trondheim er også. De har hatt en trener som de har hatt et godt forhold til, som de elsker å vinne kamper med, sier TV 2s ekspert Jesper Mathisen til VG.

– Det har ikke gått så bra som de har trodd i år, og de har hatt mange skader på viktige spillere. Men de er fortsatt med i cupen, i gullkampen og i Champions League-kvaliken. Det er tøffe krav i Trondheim, fortsetter han.

– Kjempeforhold til spillerne

– Jeg er veldig overrasket over beslutningen. Rosenborg er jo på vei opp igjen, og kun to poeng bak Brann, sier Steffen Iversen til VG.

Akademisjef Rini Coolen er mannen som tar over Rosenborg midlertidig, men det er ikke klart hvem som blir ny hovedtrener på permanent basis. Ivar Koteng hevder det er noe klubben ennå ikke har begynt å jobbe med.

Men Jesper Mathisen tror bestemt at klubben har en klar tanke om hvem som skal inn som Ingebrigtsens erstatter.

– De kan jo ikke si det utad, de må spille kortene sine riktig, men de fyrer ikke Ingebrigtsen hvis de ikke har kandidater på blokka. Det er jo dessuten en veldig viktig periode de er inne i.

– Har du inntrykk av at det har vært misnøye med Ingebrigtsen i spillergruppa før dette skjedde?

– Absolutt ikke. Han har hatt et kjempeforhold til spillerne sine, og jeg tror mange av dem er like overrasket som oss i kveld, sier Mathisen.

Reagerer på timingen

Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim synes tidspunktet for sparkingen er merkelig.

– Det skjer midt mellom to kvalikrunder til Champions League, som har vært sesongens store uttalte mål for RBK. Timingen er mildt sagt oppsiktsvekkende, sier han til VG.

– Når det er sagt har Rosenborg underprestert i hele 2018, med noen få unntak. De har virket både mette og likegyldige etter mitt syn. Da de starta dårlig, sa de «jaja, det ordner seg». Det synes jeg var forbausende.

Fredheim mener at Ingebrigtsen har gått fra å være en av Eliteseriens mest joviale til å utstråle at han ikke lenger koste seg i jobben.

– Rosenborg gjorde også en veldig dårlig vinter på overgangsmarkedet. De har stilt med en en ellever som mer eller mindre har gitt seg selv. Når du har spillere som har vunnet «alt» de siste tre årene, så trenger du å utfordre spillerne litt. Der synes jeg Rosenborg har bomma.