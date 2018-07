Slik skal Henning berge Stabæk

Publisert: 30.07.18 21:20

FOTBALL 2018-07-30T19:20:30Z

NADDERUD (VG) Etter en måned i Stabæk har Henning Berg (48) tatt konkrete grep for å snu trenden i klubben. Nå er han klar for å ta fatt på den viktige høsten.

– Jeg synes gutta jobber bra. Vi får jobbet med de tingene i spillet vårt som vi har lyst til å forbedre, også jobber vi med de tingene vi er gode på, og som vi har lyst til å bli bedre på, sier Berg til VG.

– Hva vil dere bli enda bedre på?

– Vi må stramme opp litt. Vi har sluppet inn for mange mål. Og så har vi lyst til å score flere. Mye av det offensive spillet har vært bra i perioder, men vi har lyst å bli litt mer effektive og score mer mål ut fra den ballbesittelsen vi har, svarer han.

Eliteserien er inne i en fire ukers lang pause, og Stabæk ligger på 14. plass før de siste 14 kampene. Stabæks kaptein, Andreas Hanche-Olsen, har troen på at det skal gå bedre med Berg som trener.

– Det blir selvfølgelig forskjeller når man bytter trener. Han er veldig god på det med belastningsstyring. Å ta ting fra dag til dag. Hvor høy intensitet og mengde vi har. Det er han veldig dyktig på, sier Hanche-Olsen til VG.

– Det har vært veldig bra med ny trener så langt, og vi begynner å få på plass litt mer av det Henning vil se i oss. Så jeg synes det begynner å ligne noe, fortsetter kapteinen.

– Hevet nivået fra første stund

Stabæk har scoret 16 mål så langt i sesongen. Ohi Omoijuanfo har stått for seks av dem, men er ikke helt fornøyd med uttellingen.

– Det har gått ok, jeg har seks mål og to målgivende, men jeg skulle selvfølgelig hatt flere mål. Det har vært tøft for laget, og så har det vært mye rundt med treneren og sånn. Men jeg skulle ønske jeg hadde vært mer effektiv. Det jobber jeg med hver dag, sier Ohi til VG.

I likhet med Hanche-Olsen er også Ohi svært positiv etter en måned med Berg som trener.

– Det har vært veldig bra og positivt. Han har hevet nivået på trening fra første stund. Han har tatt tak i de tingene som trengtes å ta tak i også må det selvfølgelig jobbes litt mer. Det er ikke bare å komme inn også sitter det med en gang. Han har selvfølgelig fått bruke tid, og det har vært gunstig med en liten pause, så han får satt ordentlig preg på laget, sier Ohi.

Tøffe kamper

Stabæk har en tøff start etter ferien og møter Sarpsborg 08, Rosenborg, Molde og Haugesund på de fire første kampene. Men det bekymrer ikke Berg.

– De fleste kamper i Eliteserien er tøffe for oss. Vi skal spille to ganger mot alle uansett, så vi gleder oss til den starten som kommer, og har lyst å bli bedre selvfølgelig. Potensialet er bra, og grunnlaget er bra så må vi bare sørge for at vi får litt bedre samhandling begge veier som gjør at vi får flere poeng, sier Stabæk-treneren.