Shaqiri med ellevill brassescoring da Liverpool knuste Manchester United

Publisert: 29.07.18 00:55 Oppdatert: 29.07.18 01:17

FOTBALL 2018-07-28T22:55:39Z

(Manchester United – Liverpool 1–4) Man skal ikke legge altfor mye vekt på treningskamper, men Liverpool fortsetter å imponere i sesongoppkjøringen. Denne gangen var det Manchester United som fikk unngjelde.

Det vil si at Liverpool har slått begge Manchester-lagene med bare noen få dagers mellomrom.

Mot Manchester City vant de 2–1, takket være scoringer av Mohamed Salah og Sadio Mané . Natt til søndag norsk tid var det Manchester United som fikk kjørt seg mot Jürgen Klopps menn, og nok en gang var Mané på scoringslisten.

Det var han som sendte Liverpool i føringen. Senegaleseren var iskald fra straffemerket og ga Liverpool ledelsen etter 28 minutter.

Det tok ikke lang tid før Manchester United svarte, dog. Og da de gjorde det, ble det gjort på vakkert vis. Andreas Pereira fikk nemlig vist frem høyrefoten da Manchester United fikk frispark drøye 25 meter fra mål. Brassen stilte seg opp, la ballen over muren og i mål, mens Liverpools målvakt Kamil Grabara sto fastgrodd i gresset.

Drømmescoring av Shaqiri

Liverpool skulle imidlertid fortsette å skape sjanser, og til slutt skulle de også få lønn for strevet. Etter 65 minutter ble Daniel Sturridge satt inn, og bare minuttet senere lå ballen i mål.

En annen Liverpool-innbytter, Xherdan Shaqiri, serverte Sturridge ballen, som med høyrefoten – og sin aller første touch – satte ballen forbi en utspilt Joel Pereira, via stolpen og i mål.

Bare minutter senere kom den berømte spikeren i kisten, da Liverpool fikk sin andre straffe for kvelden. Sheyi Ojo gikk selvsikkert frem og gjorde ingen feil fra ellevemetersmerket.

Dagens prestasjon var det imidlertid Shaqiri som sto for. Åtte minutter før full tid brassesparket han nemlig ballen vakkert i mål – og ydmykelsen var komplett, foran et stappfullt Michigan Stadium – hjemmet til collegelaget Michigan Wolverines – som har en kapasitet på 107.000 mennesker.

Litt av en debut for sveitseren.

Treningskamper preges vanligvis av lavt tempo, varierende nivå og mange bytter, men de fremmøtte på denne gigantiske stadionet fikk i hvert fall valuta for pengene.

Sesongstarten nærmer seg

På tampen av oppgjøret fikk de også se nysigneringen Fred få sine aller første minutt i Manchester United-trøyen , men det ble ikke noen veldig hyggelig start på livet som rød djevel, med tap for erkerival Liverpool.

Ved flere situasjoner var det høy temperatur og spillerne var gjentatte ganger nær ved å barke sammen. Det var faktisk litt derbyfølelse over kampen, til tross for at kampen i seg selv ikke har noen betydning.

– Det er ikke bare en treningskamp når Manchester United og Liverpool møtes. Det betyr alltid mer, sa Adam Lallana før kampen, noe som var tydelig under kampen.

Uansett hva det betyr, resultatet i denne kampen betyr i hvert fall at Manchester United fortsatt har til gode å vinne en kamp i ordinær tid i løpet av denne sesongoppkjøringen.

Nå står de med tre strake uavgjort mot Club América, San Jose Earthquakes og AC Milan. Mot sistnevnte vant Manchester United på straffer.

Premier League-starten nærmer seg, og 11. august sesongåpner Jose Mourinhos menn hjemme på Old Trafford mot Leicester. Liverpool får på sin side besøk av West Ham på Anfield.