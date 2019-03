TREPOENGSJUBEL: Marcus Rashford, Paul Pogba og Romelu Lukaku feirer sistnevntes seiersmål. Foto: Shaun Botterill / Getty Images Europe

Kommentar

Seieren Solskjær manglet

18. januar uttalte Ole Gunnar Solskjær at han gledet seg til Manchester United ble liggende under og snudde en kamp til seier. Halvannen måned senere fikk han endelig oppleve det.

Publisert: 03.03.19 06:02







Etter dramatiske 3–2 over Southampton sa han at dette ikke er måten man vil vinne på, men det er altså en slik triumf han «ba om». Den manglet i managerbeltet hans.

les også Solskjærs mest spesielle seier: – Ikke måten du vil gjøre det på

Det er slike seire som viser at spillerne hans har format og karakter, og ekstra gledelig blir det for sjefen at den kommer selv om omtrent halve førsteelleveren mangler.

TAKK! Ole Gunnar Solskjær hilser til supporterne etter at United kom tilbake og scoret tre ganger mot Stretford End i 2. omgang. Foto: John Peters / Manchester United

Én ting er å vinne når man tar ledelsen, som Manchester United altså hadde gjort i alle de 12 kampene som var vunnet under Solskjær, før denne. Da flyter det fort av seg selv, selv om det ikke var enkelt borte mot Tottenham og Leicester (begge 1–0). Men hele ni ganger har United vunnet med over ett mål, kontrollerte seire.

En annen ting er å vinne når man havner under. Det er den egenskapen som ofte kjennetegner de store lagene, de som ikke lar seg stresse av et baklengsmål. Det er slik Ole Gunnar Solskjær kjenner Manchester United fra sin tid som spiller, og det er slik han vil at alle andre skal kjenne den når han er manager.

United hadde havnet bakpå to ganger tidligere under Solskjær: Først mot Burnley, der 0–2 ble til 2–2 etter en sterk spurt, men det ble likevel bare ett skuffende poeng. Deretter mot Paris Saint-Germain, der 0–2 ble værende på 0–2. United greide aldri å true det franske storlaget.

Men i sin 16. kamp som sjef fikk Solskjær for første gang se laget sitt grave frem en seier etter å ha havnet bakpå. Ekstra deilig er det sikkert, i hvert fall etterpå, at avgjørelsen kom så sent, slik United-fansen har opplevd så mange ganger og motstanderne i så mange år fryktet.

KOMPISGLEDE: Andreas Pereira (nummer to fra høyre) tiljubles av Luke Shaw, Eric Bailly, Romelu Lukaku og Scott McTominay etter sin fantastiske 1–1-scoring. Foto: Matthew Peters / Manchester United

United leverte ingen stor kamp, men det aller meste fortsetter å gå Solskjærs vei, inkludert en god dose flyt. Southampton ropte for eksempel på straffe to ganger før pause, og var ikke uten gode argumenter, pluss at Lukaku var noen centimeter offside før han scoret sitt første.

Alexis Sánchez ble skadet, inn kom Diogo Dalot (19) og skapte mer på fem minutter enn chileneren hadde greid på 50. Så dukket Andreas Pereira opp og scoret sitt første ligamål, en perle av de sjeldne, ut av ingenting. Og selv om dette ble tomålsscorer Romelu Lukakus store kveld, kom kanskje det fineste øyeblikket da Pereira ble byttet med Fred etter 82 minutter.

les også Solskjær med i reklame for sesongkort: – Kan bli rart for barna mine å se det

Stillingen var 2-2, to nye, særdeles verdifulle hjemmepoeng var i ferd med å glippe for United. Ole Gunnar Solskjær burde vært stresset, var kanskje det også, dette gikk mot den fjerde strake kampen uten seier på Old Trafford. Likevel strålte managerens øyne av glede i noen sekunder da han takket Pereira for innsatsen med en varm klem og et kjærlig klaps på hodet. Solskjær vet naturligvis hva dette betyr for brasilianeren United hentet da han var 16 år, sommeren 2012.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Pereira har slitt, vært på utlån i Granada og Valencia, og dette var bare hans 14. Premier League-kamp, den fjerde fra start. I den forrige dummet han seg ut da Burnley tok ledelsen, og fikk mye av skylden for at United bare greide 2–2. Supporterbeskjeden på sosiale medier var ikke til å ta feil av: Pereira holder ikke nivået.

En måned senere fikk han endelig vist at han har ting å by på. Betydningen av dette målet kan neppe overdrives, i tillegg fikk Pereira sin første United-assist da Lukaku fikset 2–1.

les også Hevder Solskjær er eneste kandidat til United-jobben: – Bare et tidsspørsmål

Solskjærs Fred-bytte funket også, han var livat i noen minutter og den utskjelte halvmilliard-mannen fikk være med på moroa. Han var nest siste United-spiller på ballen da Lukaku plasserte inn 3–2, vrengte av seg drakten og ble overfalt av hele laget i den første virkelige ekstasejubelen under Solskjær, slik det blir når man snur kamper og vinner i sluttminuttene.

Manchester United klatret tilbake på fjerdeplassen, ett poeng foran Arsenal, og bare tre bak Tottenham på tredje. På 12 kamper har United hentet inn ti poeng på Tottenham.

Nå venter Paris Saint-Germain borte i Champions League.

Det oppgjøret er det neppe mulig å snu til seier.