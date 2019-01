SCORET IGJEN: Sergio Agüero elsker å spille mot Newcastle. Men denne gangen var scoringen til ingen nytte. Foto: SCOTT HEPPELL / Reuters

Newcastle med gavepakke til Liverpool

(Newcastle United - Manchester City 2–1) Manchester City hadde muligheten til å kutte luken til Liverpool ned til ett poeng og sette et voldsomt press i tittelkampen. Men i stedet kan rødtrøyene nå sikre en luke på syv poeng, takket være Newcastles mesterlige snuoperasjon.

– Nå er det Liverpool som må rote det vekk. Dette er en jubelkveld for alle i Liverpool. Det kan hende at vi tenker tilbake på denne kampen som kampen som avgjorde tittelkampen, kommenterte TV 2s Erik Thorstvedt i studio etter kamp.

Med seier over Leicester onsdag kveld, kan Liverpool øke ledelsen i tittelracet til syv poeng, en real gave fra Rafá Benítez til sin gamle klubb. . Men det startet så fantastisk for Manchester City .

For det tok 24 sekunder. Mange tilskuere var fortsatt på vei mot plassene sine, da David Silva fikk ballen på bakre stolpe etter en pasning fra Raheem Sterling. Spanjolen slo målvakt Martin Dubrávka i duellen, styrte den inn mot Sergio Agüero, som etter 24 sekunder satte inn ledermålet.

Hans 15. scoring på 13 kamper mot «the Magpies».

Kampens ramme var tydelig preget av nye demonstrasjoner mot Newcastles eier Mike Ashley, som valgte å ikke selge klubben tidligere denne måneden - selv om han var nære å avslutte et tolv år langt eierskap.

Men på banen fikk de i det minste noe å juble over. For i andre omgang, da Manchester City ikke klarte å finne den andre scoringen, var det Salomón Rondón som kriget inn utligningen for hjemmelaget.

Et innlegg ble dårlig klarert, Isaac Hayden stanget ballen inn i feltet igjen og Newcastles venezuelanske toppscorer brukte alle sine hundre kilo med muskelkraft til å mose ballen i mål med pur vilje. Det var Newcastles første avslutning på mål - etter en drøy time.

Og ti minutter før slutt, var kampen snudd. Veteranen Fernandinho, tryggheten selv, var uoppmerksom i eget felt og mistet ballen til unggutten Sean Longstaff. Brasilianeren svarte med å felle 21-åringen, Matt Ritchie fulgte opp med å skyte ballen så vidt under Ederson og Newcastle snudde kampen.

Manchester City fant aldri åpningen de trengte i sluttminuttene, og fikk en elendig avslutning på en fantastisk januar-måned. I stedet for å legge press på Liverpool og kutte luken til ett poeng, kan rødtrøyene øke til syv poeng om de slår Leicester hjemme onsdag kveld. Den kampen kan du følge i VG Live .