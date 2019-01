DEBUTEN: Napoli keeper David Ospina (t.v.) tar ballen foran Milans Krzysztof Piatek (i midten) i helgens kamp mellom de to lagene. Tirsdag møtes de igjen. Til høyre Napolis spanske forsvarer Raul Albiol. Foto: MIGUEL MEDINA / AFP

Dette er mannen Milan-fansen håper skal være redningen

FOTBALL 2019-01-29T11:51:18Z

AC Milan sliter voldsomt med å score mål. Kan en «ny Lewandowski» være mannen snur tilværelsen for de rød og sorte?

Tirsdag spiller Milan cupkamp mot Napoli, og rapportene forteller at nysigneringen Krzysztof Piątek (23) - hentet fra Genoa sist uke - vil få sjansen. Til helgen er det ligakamp mot Roma, som du kan se på VG+.

Supporterne er i hvert fall entusiastiske over at klubben har hentet den talentfulle polakken.

– Ja, de samme som håpet at Gonzalo Higuain skulle være løsningen på et problem, håper nå at Piatek skal være mannen de har manglet, sier Even Braastad, kommentator på Strive og én av to entusiaster bak podkasten «Støvelball».

– Han har vist seg som en ung, kraftfull spiss med enorm selvtillit og bra kvalitet foran mål. Samtidig er det ikke slik at Milan først og fremst mangler effektivitet. De sliter veldig ofte med å skape sjanser i etablert angrep. Det blir litt for forutsigbart, litt for stakkato, mener Braastad.

Han peker på at spanske Suso (med en fortid i Liverpool) hadde en glimrende høst som tilrettelegger, men da han sluttet å servere målgivende, var det slutt på scoringene.

Milan har bare 28 mål på 21 Serie A -kamper. Du må helt ned til Torino på 10. plass for å finne et lag med færre scorede mål.

– Siden Zlatan dro i 2012, har de ikke hatt spilleren som scorer de berømte 20 målene, som en spiss på et antatt topplag skal gjøre, sier Even Braastad.

Piatek tar over for Higuaín, som tidligere i sesongen gjorde dette:

– Piatek scoret over halvparten av målene for Genoa første halvdel av sesongen, og kommer til å få både mye tillit og ansvar i Milano nå. Han ser ut som en type som kan håndtere presset. Samtidig smeltet nok mange Milan-hjerter da barndomsbildene av Piatek med et Milan-håndkle begynte å spre seg på nettet.

– Hakan Calhanoglu har nå vært på banen i 19 kamper uten å score mål...

– Han var en av dem det var knyttet en del spenning til sommeren for halvannet år siden, men som ikke har slått til. Han har litt lett for å bli «borte» i store deler av kamper, som mot Napoli i helgen, sier Braastad om 0–0-kampen som tross alt ikke var sjansefattig på San Siro.

– Det virker som Milan-fansen er litt delt når det gjelder Calhanoglu: Noen ville helst se at han ble solgt i januarvinduet, mens andre mener det er et uforløst potensial der. Han har en presis fot, men hittil er det blitt for lite sluttprodukt i form av målpoeng.

