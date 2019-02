TILBAKE: Her er Jostein Grindhaug fotografert som FKH-trener i 2012. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Grindhaug jakter fire-fem nye FKH-spillere

Tre år etter at Jostein Grindhaug ga seg som Haugesund-trener, synes Åkra-karen det er «skoi» å være tilbake i jobben. Nå vil den karismatiske FKH-sjefen hente flere nye spillere til klubben.

– Jeg er totalt forandret siden sist. Jeg er en helt ny mann. Det har vært en «ekstreme makeover», spøker Grindhaug overfor VG.

Fra 2009 til 2015 ledet åkrabuen Haugesund i syv strake sesonger som blant annet inkluderte et opprykk fra 1. divisjon og en klubbhistorisk god 3. plass i Eliteserien.

Da følte Grindhaug seg ferdig – og gikk over til rollen som sportssjef. Etter forrige sesong trodde 45-åringen at han kom til å fortsette i den jobben også i 2019.

Endret seg raskt

Men da Rosenborg hentet både daværende hovedtrener Eirik Horneland og assistent Karls Oskar Emberland til Trondheim, sa mannen som for snart 10 år siden ble kjent som en av det norske fotballsirkusets største attraksjoner ja til å gjøre comeback i eliteseriemanesjen.

– Hva som trigget meg, er sammensatt. Vi hadde egentlig staket ut en vei med Horneland og Oskar, med meg i sportssjefsrollen. Det var utgangspunktet vårt da vi avsluttet 2018-sesongen, forteller Grindhaug.

– Hvordan er det å plutselig være tilbake igjen som trener?

– Det er «skoi». Jeg har blitt tatt godt imot av spillerne, og det er kjekt å være på treningsfeltet igjen. Nå gleder jeg meg til å komme i gang med serien og merke nervøsitet og spenning med mange kamper på kort tid, forteller den nye FKH-sjefen til VG lørdag formiddag.

Skal forsterke

Mannen som i sin forrige periode ofte oppfordret spillerne sine til «å peisa på», har i comebacket varslet at guttene må være «tøffe i trynet».

I samtale med VG forteller Grindhaug at han er fornøyd med spillerne han råder over, men at det er for få av dem. Derfor vil Haugesund-sjefen hente en rekke forsterkninger før sesongen starter.

SLAGORDET: Dette var limt på Grindhaugs bil i 2012. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Høyrebacken Kristoffer Haraldseid ble nylig solgt til Molde – og skal erstattes. I tillegg vil Grindhaug ha en keeper og en stopper i forsvarsleddet – pluss et par spillere fremover i banen.

– Det er bra kvalitet på dem som er her, men vi er tynne. Vi reiste med 15 utespillere og to keepere til Marbella. Vi må ha inn fire-fem nye spillere før serien blåses i gang igjen, mener Grindhaug.

– Samtidig er det sånn at det er vanskelig for en klubb som Haugesund å få inn det vi ønsker. Vi kan sikte høyt, men ofte ender de beste prospektene andre plasser. Enten er de for dyre for oss eller så ligger vi på et lavere nivå enn det dem har sett for seg. Så vi må gjøre gode, smarte signeringer.

– Masse entusiasme

Terje Flateby har fulgt Grindhaugs trenerretur på nært hold gjennom jobben som sportsleder i Haugesunds Avis. Han opplever 45-åringen som full av energi.

– Han har gjort comeback med masse entusiasme og trøkk. Han ser ut til å ha et godt samarbeid med assistent Sebastian Brydegaard. De utfyller hverandre bra. Så blir det spennende å se hvordan det fungerer når alvoret starter, sier Flateby til VG.

I vinter har profiler som Per Kristian Bråtveit, nevnte Haraldseid, Vegard Skjerve og David Akintola forsvunnet fra klubben. Flateby mener de må erstattes. Samtidig trekker han frem spissen Ibrahima Wadji (23) og nysigneringen Niklas Sandberg (23) som spennende.

– Det er en stor jobb som skal gjøres på overgangsmarkedet før seriestart, men Wadji har sett het ut så langt i vinter og Sandberg har vist lovende takter etter overgangen fra Start, mener Flateby.

FK Haugesund ble nummer fire i Eliteserien 2018 og får i år sjansen til å kvalifisere seg for Europa League-spill.