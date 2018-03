TØFFERE: Markus Henriksen mener han har blitt «tøffere i skallen». Her er han på pressetreff i Albania. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Henriksen har brukt mamma som mentaltrener: – Tøft å være skadet annenhver måned

Publisert: 26.03.18 14:27

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-03-26T12:27:16Z

TIRANA (VG) Etter at han endelig kom inn på Lars Lagerbäcks lag i fjor høst, har han bare blitt der. Markus Henriksen (25) tror han er blitt herdet etter ett år i Championship – samtidig som han har brukt mamma Tove som «coach».

– Jeg har hatt mye skader det siste året og blitt litt tøffere i skallen. Har tenkt at fotball bare er fotball og sluttet å tenke på hva som skjer om du slår en feilpasning. Der tror jeg at jeg har tatt store steg siden samme tid i fjor. Jeg har lært mye av nedturen med skader, tror Markus Henriksen – som mot Albania mandag kveld starter sin sjette landskamp på rad.

På «samme tid i fjor» var Henriksen Premier League-spiller, iallfall på papiret, men etter at han ble skadet i januar 2017, var fire innhopp i april det eneste han rakk – for et Hull-lag som rykket ned.

Svak sesong

Nedturen for oransjelaget har fortsatt i Championship. Ambisjonen var å kjempe om opprykk, realiteten med åtte kamper igjen er å unngå degradering til nivå tre.

Henriksen spiller relativt fast (på banen i 24 av 38 kamper) og har sånn sett unngått de lange avbrekkene, minus et par smeller her og der, slik det gjerne er i Englands nest beste liga.

Nye VG Live: Følg Albania–Norge her fra 19.00

Da han trøblet seg gjennom sitt første år i England etter fire gode år i nederlandske AZ, var mamma Tove Strand Henriksen god å ha. Pappa Trond Henriksen–med nesten 200 kamper og enda flere taklinger for Rosenborg på 80- og 90-tallet–har fungert som en fotballtrener for Markus hele livet.

Men det siste året er mamma, som spilte topphåndball i Byåsen, blitt en slags mentaltrener.

– Jeg har brukt mamma en del. Hun jobber som det og har gitt meg mye råd. Jeg har nesten aldri vært skadet før, så var det veldig tøft å være skadet på annenhver måned, sier Henriksen–som har vært frisk og fin for Norge siden han kom inn mot San Marino i oktober og siden startet alle kampene, noe han og backen Birger Meling er alene om.

Lagerbäck-forgjenger Per-Mathias Høgmo brukte Henriksen stort sett i en fremskutt midtbanerolle bak spissen (slik han ofte spilte i AZ), men trønderen mener det er «mer kledelig» for ham å spille som en av to på sentral midtbane.

Landslagskaptein Stefan Johansen er blitt skjøvet ut på venstre side for at Henriksen skal ligge sentralt.

– Får brukt meg selv

– Jeg får brukt meg selv enda mer som en av to «sittende» midtbanespillere, mener Henriksen, som altså har forblitt i Hull gjennom to overgangsvinduet etter nedrykket.

Til sommeren har han én sesong igjen ifølge kontrakten.

– Jeg har lært meg at man må ta en dag om gangen. Nå er det vel åtte kamper igjen før ferien. Målet mitt er å gjøre det bra, svarer han på spørsmål om han ser for seg å bli værende enda lenger.

– Det har vært nære på i noen vinduer, det har vært konkret, men må være rett for meg og for Hull. Jeg trives godt i spillergruppen og i England og har et ønske om å få vist meg fra minn beste side i Hull. Det har jeg ikke fått gjort så ofte som jeg ønsker på grunn av skadene, sier Markus Henriksen.

PS! Ifølge TV 2 går Martin Ødegaard (19) inn i elleveren mot Albania. Markus Henriksen får selskap av Stefan Johansen sentralt på midtbanen etter at Fredrik Midtsjø spilte der mot Australia .