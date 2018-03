LÅN TIL SOMMEREN: Watford-spiller Andrew Eleftheriou er først og fremst på lån til sommeren, men Sandefjord kan forlenge avtalen ut sesongen. Her sammen med daglig leder i Sandefjord Per Ketil Berg og agent Espen Røbekk. Foto: Sandefjord Media

Premier League-spiller signerte for Sandefjord: – Eliteserien er undervurdert

Publisert: 26.03.18 19:28

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-03-26T17:28:21Z

For under ett år siden spilte Andrew Eleftheriou (20) mot Sergio Agüero og David Silva i Premier League. Nå har han signert for Sandefjord, men det er ikke noe steg ned for briten.

– Norge har en bra liga. Den er nok litt undervurdert i England, det er ikke så mange som vet om den, sier den britiske 20-åringen.

Etter å ha tilbrakt alle sine år som fotballspiller i Premier League -klubben Watford, er det et stort steg å dra til hvalfangerbyen i Vestfold for å utvikle seg videre.

VG snakket med han etter hans første trening med klubben.

– Jeg liker å gå utenfor egen komfortsone. Dette virker som en klubb som oppriktig bryr seg om spillerne sine, og jeg tror jeg kan få spilletid her, så jeg er veldig fornøyd.

– Har fått innhopp

Den britiske 20-åringen kommer på utlån til klubben fram til sommeren med mulighet for forlengelse ut sesongen. Eleftheriou spilte faktisk 51 minutter på backplass for Watford mot Manchester City i siste serierunde av fjorårssesongen. Det gleder daglig leder i Sandefjord, Per Ketil Berg, seg over.

– Han har trent med A-laget deres hele veien, vært kaptein på U23-laget deres og også fått et innhopp i Premier League, så det er klart at det er nivå på han.

Berg har selv vært og sett på kantspilleren i England og latt seg imponere. Men det er ikke dermed selvsagt at Eleftheriou kommer til å gå rett inn på Sandefjord-laget.

– Det er ikke nødvendigvis sånn at han kommer til å gå inn med en gang, men det får vi se.

– God erfaring

Tross hans unge alder, har 20-åringen rukket å trene fast med A-laget til Watford.

– Det tror jeg har gitt meg veldig god erfaring og har fått meg til å legge lista på trening enda høyere, sier han.

Og at han en dag plutselig skulle spille mot stjernegalleriet i Manchester City, forstår han ennå ikke selv.

– Det var galskap. Jeg spilte mot de spillerne på FIFA dagen før, og plutselig står jeg der ved siden av dem. Det er kanskje ikke så mange i Norge som har opplevd akkurat det, ler han.