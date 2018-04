Solskjær etter stortapet: – Jeg tar ansvaret

Molde-trener Ole Gunnar Solskjær tok på seg ansvaret for stortapet mot seriemesterne. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

TRONDHEIM (VG) Seriemester Rosenborg knuste serieleder Molde på Lerkendal. Etter kampen tok Molde-trener Ole Gunnar Solskjær på seg ansvaret for tapet.

Serieleder Molde var sjanseløse mot regjerende seriemester Rosenborg. Med seier kunne Solskjær og kompani øke luken til trønderne til ti poeng.

Slik ble det ikke.

– Jeg er skuffet over alt. Jeg så ikke denne komme. Jeg har tydeligvis ikke greid å få inn beskjeden til spillerne; om at man må løpe, og at man må vinne dueller. Vi gjorde ingenting av det, sier Solskjær til VG.

Rosenborg-kompleks

Med to mål i hver omgang var det aldri tvil om hvor seieren ville havne. Rosenborg vant sjansestatistikken 9–1, og da var bortelagets ene sjanse strengt tatt av den akkumulerte sorten.

– Jeg har ikke truffet, jeg må se på hva jeg har gjort. Kanskje skulle jeg startet med et annet lag, jeg har i hvert fall ikke truffet. Jeg gjør vel null endringer fra de to første kampene, som er våre to beste. Mot Tromsø var vi heldige. Da var det to scoringer fra Etzaz og det var han jeg satte ut, så det var kanskje ikke så klokt.

Molde har tapt sine fem siste møter mot Rosenborg. Men at det dreier seg om noe «Rosenborg-kompleks» vil ikke Solskjær være med på.

– Det er ikke noe kompleks, det er fordi vi møter et godt lag. Det er en realitetssjekk, vi var ikke gode nok til noe i dag av det som skal til for å vinne en fotballkamp.

Håpet på United-effekt

Etter 45 minutter var stillingen 2–0, etter ett mål hver av spissduoen Nicklas Bendtner og Alexander Søderlund. I garderoben forsøkte Solskjær å få spillerne til å tro på det umulig ved å dra frem et rykende ferskt Manchester United-eksempel .

– Vi snakket i pausen om at ting kan snu, selv om vi hadde spilt en dårlig første omgang. United klarte å snu det mot City, der City kunne ledet 5–0 til pause.

For første gang gjorde Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen plass til begge sine spisstjerner fra start i en eliteseriekamp – uten at det overrasket Solskjær.

– Når treninger blir stengt så regner vi med at det kommer noe, så det skjønte vi. Da var valget mitt om jeg skulle gå like-for-like, inn med mer fysikk med Ruben Gabrielsen og Stian Gregersen. Og det gjorde jeg ikke, dessverre må jeg kanskje si. Men som sagt vi skal ikke legge oss ned og dø. Vi har tre seirer, og vi tapte bare tre poeng – og litt stolthet.

Skuffet kaptein

Heller ikke Vegard Forren, som var kaptein mot RBK, lot seg overraske over trekket med to Rosenborg-spisser.

– Vi var veldig forberedt på at de ville komme med stort trykk. Det var ingen overraskelse at de gikk tøft ut og la press på oss. Vi skulle være klare, og trodde vi var klare, men det føltes som vi ble litt smågutter, spesielt i duellene. Så det er litt skuffende. Totalt sett var Rosenborg bedre, og da ble det litt stygge siffer.

For Forrens del førte Rosenborgs taktiske grep til utfordringer for sin egen rolle i kampen.

– Det ble tidig klart at Søderlund ikke skulle la meg bli med fremover med ball. Det var fokuset hans, og det gjorde han godt. Da ble det vanskelig for meg.

– Nå spår vel ekspertene gull til Rosenborg igjen. De satte skapet der det skal stå. For oss var det kanskje en god vekker å få. Men det er skuffende måten det skjer på, at vi svikter i en sånn type kamp.