PÅ JOBB: Jim Solbakken (i midten) på U21-landskamp mellom Norge og Portugal på Marienlyst i Drammen i 2014. Foto: Bjørn S. Delebekk

Nå handler Rosenborg med agent Solbakken igjen

Publisert: 09.04.18 13:31

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-09T11:31:26Z

TRONDHEIM (VG) Rosenborg forsterket laget med to «Jim Solbakken-spillere» før søndagens 4–0-seier over Molde, klubben som har hatt klart tettest bånd til agenten.

– Det er Rosenborg som gjelder nå, både for meg og Even Hovland. Vi gleder oss veldig, og vi er fornøyde med agenten vår, sier Rafik Zekhnini til VG.

På overgangsvinduets siste dag ble Even Hovland kjøpt fra Sogndal, mens Zekhnini er utlånt til RBK til sommeren. Begge forholder seg til Jim Solbakken som agent.

I flere år var det ingen spilleroverganger til Rosenborg der Jim Solbakken var involvert.

– Det er litt spesielt. Vi har stusset over det. Men det er ikke forbudt, sa daværende sportsdirektør Erik Hoftun til VG i desember 2014.

Bakgrunn: Rosenborg reagerer på null handler med Solbakken

I løpet av syv år i Rosenborg-administrasjonen hadde han på det tidspunktet ikke vært borti en overgang der Solbakken var involvert.

– Vi har jo skjønt at RBK ikke har vært prioritert av Jim. Ikke så rart den perioden Ole Gunnar Solskjær var i Molde, for de to har jo en spesiell link, men ikke ulovlig å prioritere andre trenere/klubber, uttalte Hoftun.

Ingen uting

Nåværende sportslig leder Stig Inge Bjørnebye sier «det har jeg faktisk ikke tenkt over» når VG påpeker at Solbakken ikke har vært involvert i så mange RBK-overganger.

– Jeg tror vi må skjønne at fotball og alt annet handler om relasjoner. Jim og Ole Gunnar har en god relasjon. Vi har en god relasjon til Jim vi og. Men at han tilbyr flere spillere til Molde, er veldig naturlig med det vennskapet de har, sier Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen.

– Hvis broren min kommer med en kjempespiller, så håper jeg at han ringer meg før Ole Gunnar. Det er en naturlig del av systemet.

– Du tror han fortsatt vil tilby Solskjær spillere først? Denne gangen trengte han kanskje ikke en stopper eller en kantspiller..

– Det må du spørre Ole Gunnar om. Jeg ser ikke på det som en uting. Det er naturlig. Jeg kjenner båndene de har sammen. Vi som klubb, eller i hvert fall jeg som trener, har et kjempeforhold til Jim Solbakken, men jeg tror Ole Gunnar har et bedre forhold til ham enn jeg har. Det har jeg fullstendig respekt for.

Jim Solbakken har ikke besvart VGs henvendelse.