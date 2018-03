TIL ODD: Birk Risa (t.v) og Vebjørn Hoff (t.h) er klare for Odd. De er aktuelle for spilletid mot Rosenborg andre påskedag. Foto: NTB Scanpix

Odd kjøper to U21-landslagsspillere

Publisert: 29.03.18 20:32

Odd henter Birk Risa (21) fra Köln og Vebjørn Hoff (22) fra Aalesund få dager før overgangsvinduet stenger.

– Det er veldig gledelig. Jeg er veldig glad for å få inn dem, sier Dag-Eilev Fagermo, Odd -trener til VG.

Begge spiller på det norske U21-landslaget. Birk Risa kan spille kant og spiss. Vestlendingen har vært i Köln siden 2015. Han har fått to kamper i Bundesliga.

– Han er en sterk, smart spiller. Han gir oss mye fysikk og Birk er en målscorer, vurderer Fagermo.

– Stort løft

Tross at Hoff bare er 22 år har han spilt 89 kamper for Aalesund, men midtbanespilleren forlater klubben et par dager før seriestart i OBOS-ligaen mot Sogndal tirsdag.

Fakta Overganger Odd vinteren 2018: Inn: Birk Risa, Vebjørn Hoff, Torgeir Børven, Bilal Nije og Tobias Lauritsen. Ut: Etzaz Hussain, Olivier Occean, Oliver Berg, Anders Klemensson,

Pape Paté Diouf, Zakaria Messoudi, Joakim Våge Nilsen, Erik Eikeng, Sigurd Hauso Haugen, Torbjørn Agdestein

– Han kan spille både sentralt og være indreløper hos oss. Det er to moderne talenter, mener Fagermo.

Odd-direktør Einar Håndlykken vil ikke kommentere overgangssummer.

– Det er et stort løft for klubben. Du kan si at det er et større løft enn vi har hatt de siste årene, sier Håndlykken.

RBK på mandag

Det kommer ikke inn flere spillere til Odd før overgangsvinduet stenger 4. april, påstår Odd-treneren.

– Nå tror jeg ikke vi har mer midler å bruke, og nå er jeg fornøyd, sier Fagermo.

Han vil se spillerne i trening før han bestemmer seg for om de skal få sjansen allerede mot Rosenborg andre påskedag.

Odd har nå hentet inn fem spillere, mens ti har forlatt klubben.

– Det har vært en svær ryddesjau og mange som har gått ut. Vi bygger et nytt lag som skal bli veldig bra. Ideelt sett skulle vi fått inn Birk og Vebjørn litt før, men de er verdt å vente på, sier en tilfreds Fagermo.

