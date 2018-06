Svensk legende med hysterisk løfte før skjebnekampen

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 27.06.18 14:35

FOTBALL 2018-06-27T12:35:39Z

Den tidligere Sverige-profilen Anders Svensson (41) dropper favorittmaten hvis svenskene slås ut av Mexico.

Onsdag ettermiddag spiller svenskene skjebnekamp mot Mexico i VM. En seier vil sikre dem avansement til åttedelsfinalen.

I timene før kampstart har «söta bror» fått en motiverende melding fra den tidligere landslagsspilleren Anders Svensson, som deltok i VM med Sverige i både 2002 og 2006.

Svensson, den spilleren med flest landskamper i svensk fotballhistorie (148), bærer kallenavnet «Taco-Anders» etter at han på starten av 2000-tallet avslørte i et intervju at den meksikanske retten er hans favorittmat.

– En enorm oppofring

Men nå er han klar for å ofre livretten. I en Instagram-video, der han stiller iført svensk landslagsdrakt rundt et taco-bord, kommer Svensson med et vågalt løfte:

– Jaha, da er det klart for den avgjørende kampen mot Mexico, og jeg har bunkret meg opp her med litt meksikansk mat. Det er siste gangen jeg spiser dette dersom Mexico skulle slå ut Sverige, så det er en enorm oppofring fra min side. Se til å slå Mexico i morgen nå! Stort lykke til.

Klippet gjør stor suksess på Instagram og har også fått en kommentar fra Sveriges landslagskaptein Andreas Granqvist, som reagerer med et hjerte, en leende emoji og et smilefjes.

VGs tips: Mexico-seier

Vi tror, dessverre for Svensson, at han må gi opp favorittretten. Mexico er blant lagene som har overrasket mest positivt så langt i VM, og vi tror de tar sin tredje strake seier.

Vi ser for oss et kampbilde der svenskene ofrer stadig mer for å jakte et vinnermål, og at dette vil skape store rom og gode muligheter for et kontringssterkt Mexico.

Vi anbefaler dermed et spill på Mexico-seier til 2,30 i odds. Kampen vises på NRK1. Spillestopp er klokken 15.55.