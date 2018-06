Spania slo Iran etter VAR-drama

Publisert: 20.06.18 21:53 Oppdatert: 20.06.18 22:24

FOTBALL 2018-06-20T19:53:40Z

(Spania-Iran 1–0) Iran stengte igjen for Spania til Diego Costa kranglet inn ledelsen. Like etterpå trodde hele Iran at de hadde utlignet.

Dommer Andrés Cunha blåste raskt for offside da Saeid Ezatolahi banket ballen i mål etter et innlegg i 62. minutt. Det tok en god stund før hele Irans tropp hadde feiret det de trodde var scoring, til de fikk med seg at Cunha hadde annullert det.

Med hjelp av VAR-systemet ble avgjørelsen korrekt stående. Til fortvilelse for Ezatolahi og lagkameratene.

– Normalt ser alltid noen bort og kikker om det er offside, men det virker ingen her å ha gjort og alle jubler voldsomt, sier Hasse Backe, svensk trenerveteran, i TV 4.

Børsen: Iran - Spania IRAN (4-5-1): Alireza Beiranvand - 5

Ramin Rezaeian - 4

Majid Hosseini - 5

Morteza Pouraliganji - 6

Ehsan Hajsafi - 5

Karim Ansarifard - 5

Omid Ebrahimi − 4

Saeid Ezatollahi - 4

Mehdi Taremi - 5

Vahid Amiri - 6

Sardar Azmoun - 3 Totalt 11 spillere: 52 Spania (4–2–3–1): David de Gea - 5

Dani Carvajal - 4

Gerard Pique - 6

Sergio Ramos - 5

Jordi Alba - 5

Sergio Busquets - 6 (Banens beste)

Andres Iniesta - 4

Lucas Vasquez - 4

David Silva - 5

Isco - 6

Diego Costa - 6 Totalt 11 spillere: 55 Sjanser: 2–4 Kampvurdering: 2 Dommervurdering: Andres Cunha (Uruguay) - 7 - Treffer på avgjørende avgjørelser. Riktig annullering av Irans mål. Kunne muligens slått hardere ned på Irans drøying av tid før Spania tok ledelsen. Vurdert av Henrik Myhrvold Simensen

Uvanlig scoring

Syv minutter tidligere scoret Costa på «merkelig» vis.

– Det er sant at jeg hadde litt flaks. Men jeg er glad for det var en tett kamp og de lå veldig lavt. Vi måtte bevare roen, så visste vi at sjansen ville komme, sier Costa ifølge AS .

Ramin Rezaeian forsøkte å stoppe spissens dribling i 16-meteren. Ballen gikk tilbake i foten til Costa som uten vilje sendte Spania et stykke på vei til åttedelsfinalen.

– Bare en god spiss kan avslutte på den måten, skriver Gary Lineker, toppscorer i VM 1990, på Twitter .

På tampen fikk Mehdi Taremi en gigantisk mulighet. Vahid Amiri dro en leken tunnel på Gerard Pique og løftet ballen inn i femmeteren, hvor Taremi kom i stor fart. Dessverre for Iran gikk headingen like over.

Lå lavt

Iran forsvarte seg dypt med samtlige spillere fra starten av. Det lyktes de lenge med og Spania så frustrerte ut.

– De drøyde mye tid i første omgang, og gjorde ting de ikke burde, mener Costa.

Før hvilen kom ikke verdensmesteren fra 2010 til noen opplagte målsjanser, mens det løsnet litt i andre omgang. Gerard Pique og Sergio Busquets advarte Iran med hver sin mulighet før seiersmålet.

Vel å merke hadde også Iran sin mulighet like før Costas mål ved Karim Ansarifard. Han hamret en volley på utsiden av nettveggen.

Pique og Sergio Ramos prøvde å krangle inn 2–0 etter en cornervariant, men Iran spillerne ofret seg og la seg på streken.

Nest færrest pasninger

Til pause hadde Spania ballen 81,1 prosent av tiden. Ifølge statistikktjenesten Opta traff Iran kun på 49 pasninger, nest færrest i VM-historien siden tellingen begynte i 1966. Mot Argentina sist VM slo Iran ballen kun 47 ganger seg imellom.

Før siste runde er Spania og Portugal identiske på tabellen: Fire poeng og 4–3 i målforskjell.

Spania møter poengløse Marokko i siste kamp. For Portugal venter deres tidligere trener Carlos Queiroz og Iran – som må vinne, eller spille uavgjort samtidig som Spania taper. På sine syv forsøk i VM, har Iran aldri maktet å slå en europeisk nasjon.