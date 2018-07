TØFF SOMMER: Ståle Solbakken har hatt hodebry denne sommeren, særlig med mangel på angripere. Foto: NTB Scanpix

Marerittstart for Solbakken i ligaen: - Ingen unnskyldning

Publisert: 16.07.18 20:54 Oppdatert: 16.07.18 21:48

FOTBALL 2018-07-16T18:54:22Z

(FC København - Horsens 1–2) Straffemiss, to baller i treverket og knepent tap. Seriestarten ble verst tenkelig for Ståle Solbakken (50).

– Selv om vi har nye spillere, og de ennå ikke er på sitt maks-nivå, så er det ingen forklaring eller unnskyldning for resultatet i dag. Vi hadde forventet mye mer, sier Solbakken til Tipsbladet .

Hjemvendte Dame N’Doye var den første til å treffe treverket for FCK i kveldens kamp, da han banket ballen i stolpen helt på tampen av første omgang.

Deretter var det Horsens som først fant veien til nettmaskene, og fikk publikummet i Parken til å stilne. Først ved Hallur Hansson i det 59. minutt, deretter headet Bjarke Jacobsen inn gjestenes andre mål bare åtte minutter senere.

FCK lå under med to, på eget gress. En skrekkåpning.

Men til slutt våknet Solbakkens menn. Avslutningen på kampen ble forrykende: Først headet Zeca ballen i stolpen etter en corner, deretter kom utligningen ved Rasmus Falk, med fem minutter igjen på klokka.

Derfra og ut trøkket hjemmelaget enormt på, og skapte flere gedigne sjanser - deriblant et straffespark.

Idet kampen tippet til overtid sendte nemlig Horsens-keeper Matej Delac FCKs Viktor Fischer over ende inne i sekstenmeteren, og dommeren pekte på straffemerket. Fischer gikk selv fram for å ta straffen, tok et kort tilløp og banket ballen til høyre.

Sa han var VM-helt

Men kroatiske Delac valgte riktig side, og reddet.

– Det er mulig han ikke forsto det, men jeg sa til ham at jeg er Subasic. Det var jeg i allefall i hodet mitt, sier Delac til danske BT. Mannen han sikter til, er selvsagt den kroatiske VM-keeperen Danijel Subasic.

FCK fortsatte stormløpet etter straffemissen, men greide ikke å få dyttet ballen i mål. Dermed endte seriepremieren i tap og null poeng for Ståle Solbakken .

– Jeg er skuffet over den samlede prestasjonen, for i lange perioder av kampen var vi ikke gode nok. Men det var også gode perioder, og de må vi ta med oss og bygge videre på i ukene som kommer, sier nordmannen.

Tøff sommer

Oppladningen til serieåpningen har for øvrig ikke vært helt enkel for Solbakken, som mistet to viktige angrepsvåpen i sommer. Først forsvant Federico Santander til Bologna, deretter ble det klart at Pieros Sotirious skadeavbrekk ville bli lengre enn først antatt.

Dermed måtte Solbakken og hans team legge hodene i bløt.

– Jeg har nesten ikke sovet denne sommeren. Normalt er det slik at når du reiser på treningsleir, så spiser vi godt og sover godt. Denne gangen var det veldig hardt. Du er klar til en ny sesong, men så går det fem dager og så er plutselig et helt angrep borte. Det var ingen god følelse, sa nordmannen i et intervju med BT .

PS! FCKs neste seriekamp går mandag om en uke, borte mot Hobro. Torsdag spiller de hjemme i Europa League-kvaliken, mot Kuopio.