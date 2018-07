BUT FIRST, LET ME TAKE A SELFIE: Eric Dier (t.v.) med Tottenham-kompisene Dele Alli, Kieran Trippier og Stoke-keeper Jack Butland, som er reservekeeper på landslaget. Foto: CHRISTIAN HARTMANN / REUTERS

Historisk England-helt roser sjefen etter straffedrama

Publisert: 04.07.18 09:35 Oppdatert: 04.07.18 09:55

MOSKVA (VG) Eric Dier (24) fikk jobben med å sikre England den historiske straffeseieren mot Colombia.

Tre forsøk og tre tap hadde det blitt i VM, en i hver utslagsrunde: 8-del mot Argentina i 98, semifinale mot Vest-Tyskland i 90 og kvartfinale mot Portugal i 06.

Dier banket Englands femte straffe ned i hjørnet, til venstre for seg selv, og vil for alltid stå igjen som den avgjorde da Englands VM-spøkelse fra straffemerket ble brutt .

– Det er åpenbart ingen morsom følelse å måtte vente så lenge på å ta min straffe. Det er ekstremt nervepirrende, sa Dier i pressesonen etter den uhyre dramatiske seieren over Colombia.

– Meldte du deg frivillig? spurte den spanske journalisten Guillem Balague, i mange år bosatt i England.

Men da ristet Dier på hodet. Slik er det altså ikke under Gareth Southgate. Dette var nøye planlagt, trolig lenge før VM.

– Nei, nei, manageren hadde sin liste klar. Og da jeg gikk frem og sto der, så følte jeg meg faktisk ganske rolig, svarte Dier, og roser Southgate for å gjøre spillerne mentalt klare for forskjellige scenarioer.

– Manageren fortjener masse ros, for han har gjort det beste for å forberede oss på situasjoner som denne. Det var ingen panikk. Vi har snakket mye om at vi må beholde roen når det kommer mål i mot, og det synes jeg vi viste i ekstraomgangene, sier han, mens Colombia-stopper Yerry Mina passererer i bakgrunnen, åpenbart fortsatt like skadet i lysken som i ekstraomgangene.

Mina stanget inn utligningen på overtid av ordinær tid, til et voldsomt tribunebrøl. Men han måtte av, og Colombia må hjem.

For England venter Sverige i kvartfinalen.

– Sverige har hatt en fantastisk turnering, og de har en klar identitet. Det blir meget vanskelig, sier Dier til VG.

Tottenham-kamerat Dele Alli svarer slik på samme spørsmål:

– De er veldig solide defensivt, veldig vanskelige å bryte ned. Hvis vi dominerer ballbesittelsen, må vi ikke miste fokus bakover på banen, for de er veldig gode med ballen også.

Alli er ikke overrasket over at Sverige har slått ut Tyskland og slått Mexico.

– Det har vært en fantastisk turnering for dem. De har vært «underdogs» i noen kamper, men de har vist at de er her for å kjempe, sier Alli.

Jesse Lingard og Marcus Rahsford strener rett gjennom pressesonen, førstnevnte mens han blar gjennom instagramprofilen sin . Keeper Jordan Pickford blir overfalt av engelske journalister, mens Gareth Southgate ser veldig oppriktig ut når han beklager at han ikke kan stoppe en gang til, med en streng presseoffiser ved sin side. Det blir nok av spørsmål om Sverige de neste dagene.