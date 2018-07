OPPTUR: Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Jradi bekrefter enighet med kroatisk klubb: – En drøm

Publisert: 09.07.18 23:30 Oppdatert: 09.07.18 23:54

FOTBALL 2018-07-09T21:30:11Z

DRAMMEN (VG) Strømsgodset-profilen Bassel Jradi har trolig spilt sin siste kamp for drammenserne. Nå håper han klubben blir enig om et salg i løpet av kort tid.

– Ballen ligger hos Jostein Flo. Jeg tror de blir enige i løpet av ferien, sier Jradi på telefon til VG.

På stadion fikk ingen tak i ham. Den fremmøtte pressen så kun bakhodet og ryggsekken til en skuffet Jradi forsvinne ut stadionportene etter tapet for Kristiansund .

Men når skuffelsen har lagt seg er det likevel grunn til å smile. Nå ser det nemlig ut til at han endelig skal få reise ut av Skandinavia.

VG får bekreftet at Jradi enig med Hajduk Split om en treårskontrakt, slik Drammens Tidende erfarte i juni.

– Det er en drøm jeg har hatt hele livet. Jeg har hatt muligheten tidligere i livet, men jeg har ikke vært mentalt klar. Nå er jeg det.

Se scoringene fra kampen:

Fotballkarrieren har nemlig ikke bare vært en dans på roser for den dribleglade vingen.

Tidligere har han havnet på kant med trenere og fått negative overskrifter som følge av utenomsportslige hendelser. Nå gir dansk-libaneseren sin personlige utvikling mye av æren for at drømmen er i ferd med å gå i oppfyllelse.

– Det er altavgjørende. Fotball er ikke bare ferdigheter, men også hvordan man håndterer motgang. Nå vet jeg at jeg ikke håndterte alt som jeg skulle da jeg skyldte på trenere og alt mulig. Nå føler jeg at jeg er klar, sier Jradi.

Det var imidlertid ikke lett å takle da utenlandseventyret lot vente på seg i vinter. I fjor signerte han en ny ettårskontrakt med Strømsgodset så drammensklubben skulle få betalt for ham, med en avtale om at han skulle få reise dersom det kom et tilbud.

– Det har vært litt blandede følelser. Jeg regnet med at jeg skulle få dra i vinter, så jeg var litt skuffet i starten da det ikke ble som vi hadde avtalt, sier han, og legger til:

– Jeg vil gjerne at Godset skal få penger for meg i sommer. Det var en av grunnene til at vi skrev kontrakten i fjor. Men hvis de ikke blir enig i sommer, så må jeg gå gratis etter sesongen.

Sportssjef i Strømsgodset, Jostein Flo, har ikke besvart VGs henvendelser.