FANT LYKKEN: Det er ikke bare på fotballbanen at Ada Hegerberg har scoret. Nå er hun forlovet med Lech Poznan-spilleren Thomas Rogne. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Jada Hegerberg, nå er du forlovet!

Publisert: 16.06.18 19:08 Oppdatert: 16.06.18 19:44

Det er ikke bare på banen at det stemmer for Ada Hegerberg (22). Nå er hun forlovet med fotballproff Thomas Rogne (27).

«Det ble ja! Mr. og Mrs Rogne Hegerberg høres bra ut hos meg #Iloveyou #justcallmewifey» skriver Lyon-stjernen på Instagram sammen med et bilde med forloveden.

Hun har vært sammen med den fem år eldre midtstopperen som til daglig spiller for Lech Poznan i Polen. Hegerberg offentliggjorde forholdet på Instagram nyttårsaften i 2016.

Paret ankom også idrettsgallaen i fjor sammen.

For en drøy uke siden besøkte paret Haitam Aleesami på Sicilia. Han spiller til daglig i Palermo, som har én fot tilbake i Serie A etter ett år på nest øverste divisjon.

Nylig signerte Hegerberg ny superkontrakt med Lyon , som gjør henne til verdens best betalte kvinnelige fotballspiller. Det gjør at hun binder seg til Lyon frem til 2021. Det kom i etterkant av at 22-åringen vant Champions League etter ekstraomganger mot Caroline Graham Hansens Wolfsburg.

Rogne kunne på sin side juble for bronsemedalje med Lech Poznan i åres Ekstraklasa, til tross for at han ikke spilte en eneste kamp. Han har en fortid fra Celtic, Wigan, IFK Göteborg og Stabæk.