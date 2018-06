MANGE DUELLER: Cristiano Ronaldo med Gerard Piqué i ryggen i en av mange dueller da Portugal møtte Spania fredag kveld. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Pique: - Cristiano har en tendens til å filme

Publisert: 16.06.18 08:48

FOTBALL 2018-06-16T06:48:53Z

Han laget frisparket som gjorde Cristiano Ronaldo til tremålsscorer. Etterpå mente Spania-stopper Gerard Piqué at det var av det billige slaget.

- Cristiano har en tendens til å filme, sa landslagsstopperen ifølge sportsavisen Marca etter 3-3-kampen mot Portugal hvor Ronaldo skrev seg inn i VMs historiebøker ved å score alle tre målene mot Spania.

Skuddet fra snaut 22 meter to minutter før slutt, var ren verdensklasse signert rivalen fra Real Madrid, men dommeravgjørelsene - både denne og straffesparket allerede etter to minutter - var ikke Gerard Piqué enige i.

- Vi hadde flere sjanser. De hadde tre skudd og scoret tre mål. Når du i åpningskampen får en straffe i mot og ligger under etter to minutter, så får vi være glad for at det endte med poeng, sa Pique etter å ha tuslet av Fisht Stadium i Sotsji som en slags syndebukk.

Den rollen kan han jo dele med keeper David de Gea. Manchester United-keeperen tabbet seg ut på Ronaldos 2–1-mål rett før pause.

– De Gea har vært med lenge og vil ta det som kommer. I viktige øyeblikk vil han være på hugget slik han alltid har vært, fastslo Piqué etter å ha tatt keeperen i forsvar.

– Det var en god kamp, vi hadde kanskje fortjent bedre, oppsummerte David de Gea før han forklarte tabben.

– Har ikke drept noen

– Jeg var for sen med å sette ned kneet og ballen ble stusset videre, men jeg har ikke drept noen. Treneren og laget stiller seg bak meg. Det var en feil og det kan skje, sa de Gea til de mange journalistene.

– Sånn er fotball. Alle som tar på seg keeperhanskene vet at slike tabber kan skje. De vet hvor vanskelig det er. Nå regner jeg med støtten fra treneren og lagkameratene, at de viser meg den på banen.