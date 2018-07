JUVE-DØDER: Cristiano Ronaldo var med på å sende Juventus ut av forrige sesong Champions League med dette brassesparket. Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Full forvirring rundt Ronaldo – Skal ha takket nei til rekordlønn

Publisert: 09.07.18 20:15

Cristiano Ronaldo (33) skal ha blitt tilbudt en årslønn på 100 millioner euro, men selv ikke en slik pengesum ganger to skal ha vært nok til å friste portugiseren til Kina. Italia derimot - det frister.

Den Madrid-baserte sportsavisen hevder at en kinesisk klubb kom på banen i 2017 og ønsket å gjøre Cristiano Ronaldo til klodens best betalte fotballspiller.

Den ikke navngitte klubben sto etter sigende klar til å tilby Ronaldo en toårskontrakt med en årslønn på svimlende 100 mill. euro, eller nær 950 millioner kroner. Ronaldo takket pent nei, ifølge avisen. Han ønsket å fortsette på det øverste sportslige nivået, skriver de.

Men nå kan Cristiano Ronaldos tid i Real Madrid være i ferd med å renne ut. I hvert fall dersom man skal tro ESPNs Gabriele Marcotti.

Nærmer seg Juventus

Journalisten, som skriver for både ESPN, The Times og Corriere dello Sport, sier at Real Madrid og Juventus omsider har kommet til enighet, og at vi kan vente oss at Ronaldo-overgangen annonseres innen de neste 48 timene.

Før helgen tok spekulasjonene om en overgang til Juventus fyr. Ronaldo har gitt sitt ord til Juventus, skrev Marca. Han kommer til å signere en fireårskontrakt verdt 30 millioner euro i året, var budskapet deres.

Dersom det stemmer, betyr det at Juventus rett og slett matcher tilbudet fra Real Madrid. Men Marcotti sier at det – denne gangen – ikke handler om penger for portugiseren.

– Han har fått nok av Florentino Pérez (Real Madrids president, journ.anm.) og Real Madrid. Han føler seg klar for å ta fatt på et nytt eventyr med en ny klubb. Han føler seg rett og slett ikke verdsatt på samme måte som tidligere, sier Marcotti.

Det får hans kollega i ESPN, Steve McManaman, som spilte for Real Madrid mellom 1999 og 2003, til å stusse.

– Han er jo forgudet i Real Madrid. Det er galskap for ham å si at han ikke føler seg verdsatt, sier han, og rister på hodet.

RONALDO-SAGAEN Den anerkjente journalisten Guillem Balague sier i en YouTube-video at «konflikten» mellom Ronaldo og Real Madrid har nådd et punkt hvor det er ingen vei tilbake. Her er overgangssagaen forklart. Etter Real Madrids Champions League-triumf i mai, valgte Ronaldo å komme med en kryptisk uttalelse. – Det har vært fint å spille i Madrid, og i løpet av de neste dagene vil jeg komme med et svar til fansen. Etter en liten periode med spekulasjoner, meldte Marca – noe ut av det blå – at Cristiano Ronaldo hadde bestemt seg for å forlate Los Blancos, og at Juventus ville bli hans nye klubb. Petter Veland sa til VG at «denne gangen er det alvor», mens supporterleder i Real Madrids norske fanklubb, Magnus Kragtorp, mente at «det er nok nå, Ronaldo ». Siden har en rekke ulike medier, blant annet portugisiske Récord og A Bola meldt at han skulle bli presentert som Juve-spiller for noen dager side. Det skjedde ikke. Ifølge Marca ønsker Real Madrids klubbpresident Florentino Pérez at Ronaldo offentlig skal gå ut og si at han vil forlate klubben. Samtidig oppfordrer Luka Modric sin lagkompis om å bli i klubben. – Jeg kan ikke se for meg Ronaldo i en annen europeisk klubb, sa han etter Kroatias kvartfinaleseier i VM lørdag kveld. Enn så lenge har imidlertid Cristiano Ronaldo holdt seg taus.

– Ingen smart avgjørelse

Cristiano Ronaldo og regjerende EM-mester Portugal måtte forlate VM allerede etter 8-delsfinalen, men argentinske Jorge Valdano, eks-spiller og -sportsdirektør i Real Madrid, mener at portugiseren ikke burde forlate Madrid.

– Å dra fra Real Madrid er ingen smart avgjørelse, og i min bok er Cristiano Ronaldo intelligent. Hvis han forlater klubben, er det han som taper mest på det, ikke Real Madrid, sier han ifølge AS .

Hvem som eventuelt taper på det, er ikke godt å si, men tidligere Inter- og Italia-spiss Christian Vieri er ikke i tvil om hvem som tjener på det.

– For italiensk fotball ville det (å få Ronaldo til Italia) være som å vinne i lotto. Man snakker ikke så mye om Serie A i andre land. Det skyldes at det ikke er så mange superstjerner her i landet. Det hadde Ronaldo gjort noe med, sier han til beIN SPORTS.

Enn så lenge følger verden spent med på om Italia vinner i lotto eller ei.