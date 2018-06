Kane-dobbel frelste England i åpningskampen

VOLGOGRAD (VG) (Tunisia – England 1–2) Før kampen snakket han modig om å ta rygg på VMs foreløpige konge Cristiano Ronaldo (33) – og Harry Kane (24) holdt ord.

Akkurat da England holdt på å befeste posisjonen sin som regjerende verdens- og europamester i å lede egen åpningskamp – for deretter å tape eller spille uavgjort, dukket Englands viktigste spiller opp på bakre stolpe og styrte inn 2–1-målet i en åpning i korthjørnet bare han kunne oppdage.

– Det er enormt. Jeg er så stolt av guttene. Det var tøft, sier Kane til FIFAs intervjuer, som scoret sine to første VM-mål samtidig som han ble tidenes yngste VM-kaptein for England.

Totalt hadde England ni målsjanser. To av dem var Harry Kane sine. Han scoret på begge – og frelste et England som gikk fra superenergiske til haltende mellom omgangene.

– Gode lag scorer sene mål. Jeg er stolt av hvordan vi spilte, selv om vi begynte å få dårlig tid, vi var tålmodige og fortjente seieren, sier England-sjef Gareth Southgate til BBC etter kampen.

Børsen: Tunisia - England Tunisia (4–3–3): Mouez Hassen - Ut 16. min. Spilte ikke nok.

Dylan Bronn - 5

Yassine Meriah - 4

Siam Ben Youssef - 4

Ali Maaloul - 4

Anice Badri −4

Ellyes Skhiri −3

Ferjani Sassi - 5

Fakhreddine Ben Youssef - 4

Wahbi Khazri - 4

Naim Sliti - 5 Innbyttere: Farouk Ben Mustapha - 5 England (3–5–2): Jordan Pickford - 5

Kyle Walker - 4

John Stones - 5

Harry Maguire - 5

Kieran Trippier - 6

Jesse Lingard - 4

Jordan Henderson - 5

Dele Alli - 5

Ashley Young - 5

Raheem Sterling - 4

Harry Kane - 8 (Banens beste) Totalt 11 spillere: 56 Totalt 11 mann: 42 Sjanser: 1–10 Kampvurdering: 4 Dommervurdering: Wilmar Roldan 5 - Gir straffe til Tunisa for armbruk av Walker, den er grei. Kane involvert i to situasjoner inne i feltet med holding, burde trolig fått straffe på den første situasjonen i 1. omgang. Vurdert av Henrik Myhrvold Simensen

Ny ellever

Fra start sendte manager Gareth Southgate ut en England-ellever som ikke hadde spilt sammen før, keeper Jordan Pickford (24) sto sin første landskamp av betydning, og 30 minutter etter at 1996-originalen av «Three Lions» runget på arenaen i Volgograd, fotballåten som lever så lenge løvene ikke vinner, fremsto et helrødt England fullstendig heltent – bare foran mål var det halvveis.

Bare ikke for ledestjernen Harry Kane. Tottenham-spilleren brukte sine første to avslutninger i VM-sammenheng på først å presse frem corneren, så skyve inn returen på samme hjørnespark til 1–0 og VMs mest fortjente ledelse så langt.

Ashley Youngs høyreben innoverskrudde corneren rett på skallen til John Stones, City-stopperen tvang frem en retur fra den allerede skadeutsatte Tunisia-keeperen Mouez Hassen, og kaptein Kane scoret sikkert sitt første mesterskapsmål. Tunisias marerittstart fortsatte da Hassen måtte byttes ut like etterpå – inn kom Farouk Ben Mustapha.



Sjansesløsing

På alle andre England-sjanser før pause (totalt vanvittige 9) var det ikke Kane som var sist på ballen, Jesse Lingard traff bare stolpen, John Stones traff ingenting, og selv om det tok 23 minutter før Tunisia var i nærheten av noe som helst offensivt, snek de seg fremover på banen og plutselig inn i straffefeltet.

Akkurat da veivet Kyle Walker med armen, nok til at Ben Youssef gikk i bakken og nok til at dommer Wilmar Roldán umiddelbart signaliserte for straffe, men de fleste engelskmenn var uenig i avgjørelsen.

– Ganske billig, meldte Kane på en pressekonferanse etter kampen.

– Det er dumt av Walker å ha armen sin der, men spissen gjør det meste ut av det, sier tidligere landslagskaptein Alan Shearer i BBCs studio.

Det gjorde også straffetaker Ferjani Sassi, og som engelske mesterskapskeepere flest, manglet også Jordan Pickford en størrelse eller to og var akkurat for liten til å stoppe straffen: 1–1 etter 35 minutter.

VAR var i fokus

Etter intermezzoet var fluene på arenaen betydelig mer mobile enn engelskmennene, som stanget mot den tunisiske muren som også Spania slet med å finne ut av i siste treningskamp før VM (vant 1–0 til slutt). Gareth Southgate kastet inn offensive kort som Marcus Rashford og Ruben Loftus-Cheek uten å være i nærheten av å produsere så mye som før pause.

Lenge var det VAR som stjal oppmerksomheten rundt kampen, ettersom Kane ved to anledninger så ut til å bli snytt for straffe etter å ha blitt revet ned av heftige tunisiske brytetak. «Dette er en vits», skrev Gary Lineker på Twitter.

– Jeg tror jeg burde hatt et par straffer, mener Kane selv.

Men Tottenhams storscorer sparte det beste til slutt, kom på bakre stolpe på overtid og headet inn Englands første seier i en åpningskamp siden 2006.

– Harry er en topp, topp spiss. Jeg er veldig glad på hans vegne, for nå slipper han spørsmål om at han ikke scorer i turneringer, sier manager Southgate.

Kane ble med det også den første England-spilleren til å score to mål i en VM-kamp siden Linekers to scoringer i 1990-kvartfinalen mot Kamerun.