NY KLUBB: Martin Bjørnbak går fra Bodø/Glimt til Molde. Foto: Torbergsen, Mats / NTB scanpix

Glimt-kaptein Martin Bjørnbak klar for Molde

2019-01-17

Molde forsterker laget med vinterens andre signering: Martin Bjørnbak (26).

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 17.01.19 15:42

Etter å ha signert Strømsgodsets angriper Eirik Ulland Andersen onsdag, følger Molde opp med midtstopperen Bjørnbak fra Bodø/Glimt .

Molde opplyser selv i en pressemelding at spilleren har signert en fireårskontrakt.

– Han har rett alder og erfaring som passer godt for oss i den fasen vi er i. Han er en leder og som spiller har han utviklet seg veldig i Bodø/Glimt, sier vikarierende Molde-trener Erling Moe.

Bjørnbak har store ambisjoner for den kommende Molde-sesongen.

– Jeg er veldig glad for å være her. Molde er en veldig fin klubb, med flott historie og en vinnerkultur som jeg vil bli en del av. Jeg ønsker å lære å vinne her, og så ønsker jeg å vinne store trofeer. Det er naturlig. Når man er med og konkurrerer, så ønsker man å vinne. Andreplass er en liten nedtur. Vi går for gull, sier midtstopperen.

I likhet med Ulland Andersen er han representert av agent Jim Solbakken, som dermed har fått i land sin andre overgang med Molde i løpet av to dager.

Fredag reiser Molde, inkludert de to nye signeringene, til Spania på treningsleir.