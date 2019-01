«Moi» og Southampton tapte på straffer

FOTBALL 2019-01-16T22:31:22Z

(Southampton-Derby 2–2 e.e.o., 3–5 på straffer) Mohamed Elyounoussi (24) fikk ikke sjansen fra 11-meteren, men han hadde sine sjanser i de 120 minuttene han spilte. Southampton røk ut av FA Cupen på straffer. Nathan Redmond ble synderen.

Elyounoussi gjorde en meget god jobb i forkant av Southamptons ledermål, etter 68 minutter. «Moi» kom seg fri på høyresiden, slo et flott innlegg som ble reddet på streken av en Derby-forsvarer. Stuart Armstrong satte inn returen.

Det virket som en greit seier til Premier League -laget da innbytter Nathan Redmond gjorde 2–0 etter 70 minutter, men Derby reduserte seks minutter senere ved Harry Wilson, før Martyn Waghorn fikk stå helt alene og heade inn utligningen åtte minutter før slutt.

Ingen av lagene klarte å avgjøre på den halve timen ekstraomgangene varte, og dermed ble det straffespark. Mohammed Elyounoussi var nærmest, men han bommet på innlegget som kom minuttet før slutt. På overtid fikk han en avslutning, men keeper reddet. Det ble det siste sparket mellom disse to lagene, så etter 210 minutters spill hadde fortsatt ingen av lagene klart å avgjøre kampen. Da er det greit med straffespark.

«Moi» gjorde en ok kamp. Han hadde et par andre halvsjanser, og han var blant annet centimetere fra et innlegg som ville gitt Southampton 3–2 i 2. omgang.

Derby scoret på alle sine fem straffer, mens Nathan Redmond bommet på Southamptons andre straffe. Dermed er det Derby som er klar for møtet med Accrington i 4. runde.