JUBLET FOR SEIER: Under lua smilte Ronny Deila for seieren i Kristiansund. Bak ham spillerne Christian Borchgrevink (til venstre) og Fitim Azemi i hvite trøyer. Foto: Anders Tøsse/NTB scanpix

Dette gjør Deila optimistisk: – Vi har sluttet å ta hensyn

Publisert: 18.03.18 12:38

VALLE (VG) Vålerenga begynte sesongen nøyaktig som for ett år siden. Trener Ronny Deila (42) tror likevel det er en vesentlig forskjell på VIF-utgaven nå og den fra i fjor.

En vippekamp, seier 1-0 og en nysignert angriper ble matchvinner. Slik var Vålerengas serieåpning – i 2017. Men akkurat som at Bård Finne avgjorde med kampens eneste mål mot Viking i fjor, gjentok historien seg med Sam Johnson borte i krigematchen mot Kristiansund denne uken.

Men fortsettelsen i forrige sesong ble brutal for Ronny Deilas Vålerenga: Ti baklengs og tre tap på de tre neste. Det var også inngangen til en urymtisk resultatrekke som viklet Vålerenga inn i nedrykksstriden og varte helt til de fikk samlet laget og de løse trådene etter flyttingen «hjem» til Oslo Øst og Intility Arena.

– Trent mer enn noensinne

Deila husker godt hva som skjedde etter ettmålspremieren for ett år siden, sier det allerede er nevnt til spillergruppen – og at han ikke tror det gjentar seg. Med følgende begrunnelse:

– Det som har vært viktig i år: Vi skal ha folk som tåler trening. Vi har trent mer enn noensinne og hatt en vanvittig tilstedeværelse på trening. Vi har hatt noen smeller (kaptein Jonatan Tollås Nation og Felipe Carvalho krasjet blant annet under treningskamp ), men ellers har vi bare hatt en halv strekkskade hele vinteren, påpeker Deila.

Han har kjørt årets Vålerenga-tropp hardere enn i fjor, lagt til én ekstra ettermiddagsøkt i uka, det har vært flere treningskamper og mindre bruk av treningstiden til restitusjon.

– Vi har ikke tatt hensyn til bytte av underlag, bare gått rett på og stått i det. Jeg tror vi har et lag som takler det. Tatt mer risiko med troppen. Det er blitt mindre av det andre og mer trening, sier Vålerenga-sjefen etter en trening i vintersolen på Intility, der Deila slo presise 25-meterspasninger i vintersko under en avslutningsøvelse som aldri virket å ta slutt.

– Veldig rotete

Etterpå gir han VG en statusrapport før hjemmekampen mot Odd søndag kveld og snakker ivrig om hva som er annerledes fra fjoråret:

– I april-mai i fjor, da jeg satte opp laget, var det fem stykker som jeg visste måtte gå ut etter 60 minutter. Det blir vanskelig når du har tre bytter. Og vi måtte spille folk i gang igjen da de var ute. Det var veldig rotete, sier Deila.

I serieåpningen mot Kristiansund gjorde han ikke sitt første bytte før etter 82 minutter.

– Vi har en helt annen gjeng nå. På våren i fjor hadde vi masse klasse; fantastiske typer og fotballspillere, men hvis du ikke får trent ordentlig, hjelper det ikke. Som på travspråket: Form slår klasse, sier Deila og knegger fornøyd.

– Hvor sårbart er det at en skadeutsatt spiller som Daniel Fredheim Holm har en så sentral rolle i spillet og dødballer?

– Ikke bekymret i det hele tatt. Lekven (Magnus) og Felix Horn Myhre kan gå inn i den rollen når som helst. Daniel er ny i den rollen, men trives godt og er en fantastisk type. Han er den eneste spilleren jeg har trent – sammen med Stefan Johansen – som kan spille i alle posisjoner. Han har trent for fullt og kommer ikke til å spille hvis han ikke trener fullt, garanterer Deila.

– Vi har sluttet å ta hensyn. Trener du ikke gjennom uken, spiller du ikke. Der hadde jeg ikke noe valg i fjor, hevder han.

Kan vurdere ny stopper

Riktignok er han litt presset på forsvarsspillere. Enar Jääger, som fikk forlenget sin Vålerenga-avtale etter fjorårssesongen, er ute med skade en stund til.

Derfor vurderer Deila å hente inn en ny midtstopper før det norske overgangsvinduet stenger 4. april. USA-frigitte Vadim Demidov trente med Vålerenga i fjor høst og kunne trolig vært mer aktuell nå enn han var da han «hospiterte» i oktober – om han ikke hadde signert for Stabæk nylig .

Men det er heller tvilsomt om en ny forsvarer er inne før Odd-kampen på Intility Arena, der Vålerenga har vunnet fire av sine seks seriekamper. Inkludert 2–0 over telemarkslaget .

Nå skal Odd møte et lag som – ifølge Deila – bør være enda sprekere enn i fjor høst.

– Du må knuse noen egg for å bryte barrierer. Være i situasjoner hvor du ikke føler deg hundre prosent. At du føler deg utenfor komfortsonen. Det har vi gjort hele vinter. Vi har spilt tre kamper i uka, og trent hardt dagen etter kamp. Trent på å være slitne når kampen pågår. For utfordringen har vært at vi har knekt sammen når det har vært litt ubehagelig, innrømmer Ronny Deila.