SØLV-KAMP? Ekspertene er enige om at Ole Gunnar Solskjær (bak) og Tor Ole Skullerud kommer til å kjempe om sølvmedaljene for Molde og Strømsgodset.

Her er «fasiten»: Ni mediers tips for Eliteserien

Publisert: 09.03.18 19:24 Oppdatert: 09.03.18 22:21

FOTBALL 2018-03-09T18:24:30Z

Norske media er ekstremt enige foran fotballstarten: Rosenborg tar gull, Molde og Strømsgodset tar de to andre medaljene og Sandefjord og Ranheim rykker rett ned.

De er også ganske klare på at Kristiansund kommer på kvalik-plassen.

Det kommer frem hvis vi summerer tabelltipsene for ni kjente norske medier: Aftenposten, VG, TV2, Adressa, Dagbladet, Nettavisen, Eurosport, Fædrelandsvennen og Nordlys.

Samtlige medier er enige om at Sandefjord kommer til å rykke ned. Adressa spår Ranheim på 14. plass og er de eneste som ikke tror Ranheim rykker rett ned.

På samme måte er samtlige klare på at Rosenborg blir ligamester. På sølv- og bronseplass er det helt jevnt mellom Molde og Strømsgodset. Molde kommer hårfint foran. Og det skjer uten at lokalavisene i Molde og Drammen er med i dette tipset.

Ekspertene tror - som alltid - at Vålerenga skal gjøre det bedre enn i fjor, og det er stor tro på at Lillestrøm kommer til å ta store steg fra fjorårets 12. plass. Ekspertene mener også at Tromsø - under finske Simo Valakaris ledelse - denne gang skal slippe å kjempe helt i bunnen. Fædrelandsvennen er det eneste mediet som plasserer Tromsø i nedrykksstriden i 2018.

Det er stor enighet om at opprykkslagene Bodø/Glimt og Start skal klare seg. Riktignok er usikkerheten stor om Start: Tipserne går for fra 8. til 14. plass. Fædrelandsvennen tror på 9. plass.

Hvis vi skal tro ekspertene, blir Molde og Strømsgodset liggende for seg, det samme gjør Brann og Sarpsborg og til dels Vålerenga. Også Tromsø, Bodø/Glimt, Start og Stabæk blir vurdert som ganske jevnbyrdige blant de ni forstå-seg-på’erne.

Vi har kommet fram til følgende tabell ved å legge sammen tipsene fra mediene (i parentes fjorårets plassering):

1. Rosenborg (1).

2. Molde (2).

3. Strømsgodset (4).

4. Brann (5).

5. Sarpsborg (3).

6. Vålerenga (8).

7. Lillestrøm (12).

8. Odd (6).

9. Tromsø (11).

10. Bodø/Glimt (opprykk).

11. Start (opprykk).

12. Stabæk (9).

13. FK Haugesund (10).

14. Kristiansund (7).

15. Sandefjord (13).

16. Ranheim (opprykk).

Dette er første serierunde:

Lørdag kl. 18.00:

Ranheim- Brann (Eurosport Norge).

Søndag kl. 18.00:

Molde-Sandefjord (Eurosport pluss 2).

Odd-Haugesund (Eurosport pluss 3).

Strømsgodset-Stabæk (Max).

Bodø/Glimt-Lillestrøm (Eurosport pluss 1).

Start-Tromsø (Eurosport pluss 4).

Søndag kl. 20.00:

Sarpsborg 08-Rosenborg (Eurosport Norge).

Mandag kl. 19.00:

Kristiansund-Vålerenga (Max).