Solskjær med stikk til norske Liverpool-fans: – Hvert år har vært deres år

MANCHESTER (VG) Det er snart 29 år siden Liverpool vant engelsk ligagull, og Ole Gunnar Solskjær (45) har ingenting imot å minne om det.

Den midlertidige Manchester United -manageren rettet et lite stikk mot Liverpool-fansen før søndagens storkamp på Old Trafford.

– Jeg kjenner en haug med Liverpool-fans hjemme i Norge. Det har vært sånn: «Dette er vårt år». Hvert år har vært deres år. Og så kommer man til oktober, og da sier de «neste år», sier Solskjær og gliser fra podiet under sin pressekonferanse med de britiske søndagsavisene.

Manchester United har vunnet Premier League hele 13 ganger siden sist Liverpool vant tittelen, og Solskjær har vært med på seks av triumfene. Men denne våren er United for lengst distansert i gullkampen, mens Liverpool tar tilbake tabelltoppen dersom de tar poeng i Manchester.

– De har en veldig spennende innspurt foran seg. Nå er de med i gullkampen, men det er ikke noe vi bryr oss om i det hele tatt. Vi må bare konsentrere oss om oss selv, sier Solskjær.

Tror Liverpool kjenner presset

– Er det overraskende at en klubb på Liverpools størrelse har gått så lenge uten å vinne ligaen?

– Det er vanskelig å vinne ligaen her. Det er trolig den tøffeste ligaen å vinne. Det er bare fem eller seks lag som har vunnet Premier League. At Leicester vant, var et mirakel. Blackburn vant også. Ellers er det bare noen få store klubber som har vunnet, sier Solskjær og fortsetter:

– Selvfølgelig føler Liverpool på det presset. Jeg tror alle supporterne kjenner på presset. Spillerne gjør det sikkert også. Men vi har heller ikke vunnet ligaen på noen år, og vi vil tilbake dit, så vi må forsikre oss om at vi ikke blir fornøyde med å ende blant topp fire. Det er farligere å sikte for lavt og oppnå målene sine, enn å sikte for høyt og bomme.

Solskjær forteller at de ansatte på treningsfeltet Carrington, treningsanlegget til Manchester United, snakker mye om at de må hindre Liverpool i å ta det etterlengtede seriegullet.

– De lever og ånder for klubben og har vært her i 30 år, så de er veldig opptatt av det. Men vi må passe på at følelsene ikke tar overhånd. Det handler ikke om at vi må stoppe dem. For oss handler det om å vinne denne kampen, sier nordmannen.

110 prosent

– Har du hatt behov for å fortelle spillerne at de ikke må la følelsene ta overhånd i denne kampen?

– Nei. Ikke ennå. De forstår viktigheten av å holde følelsene i sjakk samtidig som det er lov til å gi 110 prosent, sier Solskjær før han umiddelbart angrer på at han brukte det siste uttrykket:

– Jeg har aldri sagt 110 prosent, for jeg er en matematiker, og det er aldri mulig å overgå 100 prosent. Men jeg får vel si 110 prosent denne gangen, da.

Storkampen mellom Manchester United og Liverpool har avspark søndag klokken 15.05.