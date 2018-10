Sørloth bidro til å stoppe Arsenals seiersrekke – Chelsea lekte med Burnley

FOTBALL 2018-10-28T15:24:13Z

(Crystal Palace – Arsenal 2–2, Burnley – Chelsea 0–4) Alexander Sørloth (22) startet på benken, kom inn, og var med på å sette en stopper for Arsenals seiersrekke. Samtidig gjorde Chelsea kort prosess mot Burnley.

Publisert: 28.10.18 16:24 Oppdatert: 28.10.18 16:34

Det startet dårlig, så ut til å ende godt, men endte middelmådig for The Gunners.

Crystal Palace tok ledelsen etter at Luka Milivojevic – som alltid – var trygg fra ellevemetersmerket, men etter hvilen tok Arsenal helt over.

Først hamret Granit Xhaka inn et frispark, før Pierre-Emerick Aubameyang satte inn 2–1 – med litt hjelp av mållinjeteknologi, og Alexandre Lacazettes hånd, da ballen var innom franskmannens hånd før den nådde Aubameyang. Scoringen skulle sannsynligvis aldri blitt stående.

Det så uansett ut til at Arsenal hadde god kontroll, og Unai Emerys menn var på vei mot sin 12. strake seier i alle turneringer.

Så satte Alexander Sørloth fart.

To straffer = 1 poeng

Nordmannen, som har uttalt at han er åpen for å forlate The Eagles for å spre vingene sine et annet sted, hadde en anonym opptreden helt til det gjensto drøye åtte minutter av ordinær spilletid. Da mottok han ballen, tok den med seg fremover og spilte den til Wilfried Zaha, som utfordret målscorer Granit Xhaka.

Zaha kastet seg før det var kontakt mellom ham og Xhaka, og det ble blåst for straffe. Milivojevic gikk frem for andre gang, og satte inn utligningen.

Dermed ble det 2–2, ett poeng til hvert lag, et positivt innhopp for Sørloth og slutten for Arsenals seiersrekke, som ikke fikk den tolvte på rad, og dermed mister muligheten til å tangere klubbrekorden på 14 strake seiere , en rekord de satt i 1987.

Chelsea var det andre topplaget i aksjon klokken 14.30, og på Turf Moor var det ikke mye tvil om hvor poengene skulle.

Lekestue

Burnley var farlig frempå og yppet seg i starten, men etter hvert skulle det bare handle om Maurizio Sarris menn.

Utskjelte Álvaro Morata scoret London-lagets første, for Ross Barkley og Willian la på til henholdsvis 2- og 3–0 med hvert sitt flotte langskudd.

Chelsea kunne – og burde – ha vunnet med langt større margin, da Morata misbrukte flere store muligheter alene med Burnleys målvakt, Joe Hart. Han måtte kapitulere for fjerde gang da Chelseas hat trick-helt fra midtuken , Ruben Loftus-Cheek, satte inn Chelseas fjerde for kvelden og siste for dagen.

Maurizio Sarri & co. har dermed fortsatt to poeng opp til serieleder Liverpool, som herjet med Cardiff lørdag . Manchester City kan fortsatt komme à poeng med Merseyside-klubben og dermed gå forbi Chelsea, dersom de vinner toppkampen mot Tottenham mandag kveld.