Hevder Gennaro Gattuso får sparken i Milan

FOTBALL 2018-10-25T09:12:53Z

En svak sesongstart gjorde at jobbsituasjonen for Milan-trener Gennaro Gattuso var anstrengt nok, og allerede for en måned siden skal prosessen med å erstatte den tidligere midtbaneterrieren ha blitt igangsatt.

Publisert: 25.10.18 11:12

– Milans nye trener blir Roberto Donadoni. Det har ingenting med søndagens derby-tap mot Inter å gjøre, for idéen er over en måned gammel, hevder TV-kanalen TV Dello Sport denne uken.

Og like etter overtidstapet for Inter søndag kveld, meldte samme TV-kanal om en aldri så liten isfront mellom Gattuso og sportssjef Leonardo. Sistnevnte kom til klubben i sommer, og har fått oppgaven med å lede Milan under det nye eierskapet til hedgefondet Elliott.

– Møter mellom Leonardo, Donadoni og agenten fant sted første gang for over en måned siden, hevder TV-kanalen videre, dagene etter at Donnarumma gjorde denne tabben:

Even Braastad, som ukentlig prater om italiensk fotball i podcasten Støvelball, mener det er høy tid for å skru opp ambisjonsnivået et par hakk. Men å sparke Gattuso nå, det er han usikker på om er rett medisin.

– De har gitt ham tillit ved å gi ham lang kontrakt og det gjør det klønete å lete etter ny trener. Poengfangsten er ikke bra nok nå, men Milan har over tid vært for lite ambisiøse med treneransettelsene, mener Braastad.

Siden de vant Serie A i 2011, med nåværende Juventus-trener Massimiliano Allegri, har storklubben fra Milano i stor grad forsøkt tidligere spillere i trenerstolen, tidligere spillere som har hatt svært begrenset erfaring. Og i de sportslige direktørjobbene sitter tidligere spillere i Leonardo og Paolo Maldini.

– Nå ser de et Milan som ikke evner å spille seg ut bakfra, og så evner ikke Gattuso å prøve noe nytt, hevder Braastad, som så helgens «Derby della Madonnina» fra tribuneplass.

Han sier at Donadoni, om han blir den nye Milan-treneren, er et steg opp fra de siste års trenere. Men:

– De burde tiltrekke seg trenere som Antonio Conte! De burde se enda en hylle opp fra Donadoni, sier Braastad.

Torsdag møter de Real Betis - dessverre uten evigunge Joaquin, som gjorde dette tidligere i sesongen:

VGs tips: Uavgjort

Europa League-pulje F er toppet av AC Milan, som hadde grei skuring i de to foregående kampene, men spilte som et provins-lag i derbyet mot Inter i helgen, som de til slutt tapte fortjent. EL har alltid vært andreprioritet for Milan, som har ambisjoner om en retur til Champions League, og et B-preget mannskap er å vente også i kveld.

Real Betis ligger på andreplass i gruppen og har et helt annet syn på denne turneringen, etter et tiår utenfor europeisk spill. De stilte med relativt toppet lag selv hjemme mot Dudelange fra Luxembourg, men i dag mangler de trolig Tello (a) og midtbanespillerne Guardado og Joaquin. Deres to siste La Liga-kamper er tapt med 1-0, men i kveld kommer de topp motiverte, vel vitende om at uavgjort vil være et meget godt resultat. Det blir også vårt tips, til 3,25 i odds.

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.