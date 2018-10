MISFORNØYD: Tottenham-manager Mauricio Pochettino (t.h.), her med stjernespiss Harry Kane, har uttrykt misnøye med situasjonen i klubben. Foto: DYLAN MARTINEZ / Reuters

Derfor kan Tottenham-sjefen være på vei vekk

FOTBALL 2018-10-31T09:19:46Z

Tottenhams ettertraktede og frustrerte manager Mauricio Pochettino (46) kommer trolig til å vasse i tilbud til sommeren. Det bekymrer angivelig spillerne.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 31.10.18 10:19

Ifølge avisen The Telegraph frykter spillerne at manageren har fått nok av situasjonen i klubben og velger å forlate den etter sesongen. To klubber trekkes frem som mulige destinasjoner:

Real Madrid har nettopp ansatt den uerfarne Santiago Solari som midlertidig hovedtrener. Selv om navn som Antonio Conte og Roberto Martínez har blitt sterkt koblet til jobben, skal Pochettino angivelig stå øverst på ønskelisten til president Florentino Pérez. Spørsmålet er om de er villige til å vente helt til sesongslutt med å hente en ny permanent trener.

Manchester United skal angivelig også ha Pochettino på toppen av ønskelisten dersom de skulle skille lag med sin manager José Mourinho, som i sin tredje sesong i klubben ofte har vært under enormt press.

Pochettino signerte en ny femårskontrakt med Tottenham i sommer og skal ikke være interessert i å forlate London-klubben midt i sesongen, men han har ikke lagt skjul på at han er frustrert over situasjonen i Spurs.

– Jeg har aldri følt meg verre i løpet av de fem årene jeg har vært her, sa han før mandagens Premier League-kamp mot Manchester City , som endte med 1–0-tap.

Bruker mye mindre enn rivalene

Kilden til Pochettinos frustrasjon er å finne i klubbens nye stadion, som fortsatt ikke er klar, noe som gjør at Tottenham – med synkende tilskuertall – fortsatt må spille sine hjemmekamper på Wembley.

Først var planen at Tottenham skulle flytte inn i sin nye storstue den 15. september. Så ble fristen utsatt til 15. desember. Men nylig bekreftet klubben at innflyttingen ikke vil skje før etter nyttår – og ifølge The Telegraph er det mest realistisk at det skjer så sent som i februar.

Stadionbyggingen har ført til at Tottenham har en gjeld på 637 millioner pund og beskrives som hovedårsaken til at klubben ikke har vært i nærheten av konkurrentenes gigantiske investeringer på overgangsmarkedet de siste årene.

Siden Pochettino tok over Tottenham i 2014 står klubben med en nettoutgift – spillerkjøp minus spillersalg – på beskjedne 29 millioner pund på overgangsmarkedet. Til sammenligning har Manchester City brukt 518 millioner, Manchester United 466 millioner, Arsenal 225 millioner, Chelsea 200 millioner og Liverpool 183 millioner, ifølge tall fra Sky Sports.

– Du kan ikke bare bruke 29 millioner netto på fire år under Pochettino. Det kan ikke være riktig for Tottenham. Det beste laget de har hatt på 30 år, den beste manageren i samme tidsperiode, alt dette kommer til å falle bort snart. Manageren kommer til å gå videre, spillerne kommer til å gå videre, og de kommer til å se tilbake på denne tiden som en misbrukt mulighet, sa fotballekspert og tidligere Liverpool-profil Jamie Carragher til Sky Sports nylig.

Jo mer stadionflyttingen utsettes, desto lengre må Pochettino vente med å få innvilget de midlene han ønsker til å styrke troppen. Dette skal være grunnen til at bekymringen rundt Pochettinos fremtid vokser internt i Tottenham, skriver The Telegraph, som hevder at spillerne tror det blir vanskelig for klubben å overbevise ham om å bli værende til sommeren.

