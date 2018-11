UAKTUELL? Arsene Wenger hevder at han ikke er aktuell til å ta over for en hardt presset Genaro Gattuso i Milan. Her er Wenger på benken mens han fortsatt var Arsena-sjef i bortemøtet med Huddersfield fra i vår. Foto: PETER POWELL / Reuters

Wenger avfeier Milan-rykter: – Fake news

Tidligere Arsenal-sjef Arsene Wenger (69) har blitt koblet til den italienske storklubben AC Milan. Men selv nekter franskmannen for ryktene i et nytt intervju.

– Det eneste jeg kan si er: Fake news. Hvis jeg signerte for noen så hadde jeg fortalt deg det, sa 69-åringen som for øyeblikket jobber som fotballekspert i BeIN Sports.

Det var under tirsdagens sending at den Wenger, som fikk ga seg som trener i Arsenal i sommer etter 22 år i klubben, fikk spørsmål om ryktene som har surret den siste uken.

For én uke siden uttalte Wenger til Sky Sports at han er interessert i å returnere som fotballtrener i starten av 2019. Han presiserte derimot at han ikke ville trene i England.

– Jeg har sagt mange ganger at det beste er å ikke være i England. Jeg tilbragte så mye tid i en klubb, så det ville vært rart å gå til en annen klubb, sa han til Sky Sports .

Se Wenger avfeie trener-ryktene i videoen under:

Og samtidig med at den tidligere midtbaneterrieren og nå hovedtrener Genaro Gattuso sliter med AC Milan , kom ryktene opp i magasinet France Football at 69-åringen allerede har startet forhandlet med den italienske klubben.

Milan ligger på fjerdeplass i Serie A, ti poeng bak Juventus etter 11 runder.

– Jeg kan ikke kontrollere ryktene, jeg kan kun kontrollere hva jeg gjør i livet, sa Wenger, til dels avvisende og til dels kryptisk.

Samtidig som Wenger gikk av i London-klubben, ble det gjort flere endringer i Arsenals administrasjon. Sørafrikanske Ivan Gazidis trakk seg som administrende direktør, bare for å annonnsere at han tar over den samme rollen i nettopp AC Milan fra 1. desember.

Dermed matcher det godt med Wengers planer om å returnere til toppfotballen i starten av neste år. Hovedpersonen selv insisterer fortsatt på at han ikke vet hvor hans neste trenerjobb blir.

Han har tidligere denne høsten blitt koblet til trenerjobber i Real Madrid og Bayern München.

– For øyeblikket fokuserer jeg bare på å gjøre en god jobb for BeIN Sports, og det er ikke enkelt, sa Wenger med et lurt smil.