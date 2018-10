MATCHVINNER: Ole Selnæs ble avgjørende da han scoret kampens eneste mål mot Slovenia på Ullevaal. Foto: DELEBEKK,BJORN S.

VG-børsen: Slik spilte Norge mot Slovenia

ULLEVAAL (Norge-Slovenia 1–0) Norge skiftet halvparten av utespillerne, men kom tilbake på vinnersporet takket være superscoringen til Ole Selnæs - reserveløsningen som kom inn og var banens beste.

Trønderens fulltreffer sørget for tre etterlengtede poeng etter at Norge rotet det til borte mot Bulgaria for drøye én måned siden. Nå er laget for alvor med i kampen om gruppeseieren i gruppe 3.

Terningkast: 4

Sjanser: 5-2

Dommer Daniel Siebert: 6

Dommen over Lagerbäck: 8

Ble tvunget til å bytte ut halvparten av utespillerne etter Bulgaria-tapet. Må ha brukt uken godt. For Norge kom omtrent den samme defensive tryggheten og etter hvert også offensive spillestyrken. Traff blink med å sette inn Sælnes på midtbanen. Viste seg som en som sjef med ikke å la seg friste til å bruke en sliten Berge.

Analysen:

Tarik Elyounussi kunne gitt Norge ledelsen allerede etter to minutter ved hjelp av sløvt slovensk pasningsspill. Men keeper reddet og situasjonen endte med en voldsom hodesmell som bare Markus Henriksen klarte å reise seg fra. Norge skapte lite utover i 1. omgang - hverken bevegelser eller pasninger stemte helt -før Ole Selnæs avgjorde kampen med et voldsomt volleyskudd med venstre på overtid. I 2. omgang tok Selnæs over kommandoen på midten og King hevet seg tydelig. Uten at det ga den forløsende 2-0-scoringen. Men seier holder mot gruppejumbo Slovenia.

