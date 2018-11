GULLGUTT: Kylian Mbappé er blant verdens best betalte spillere og har allerede vunnet VM - i en alder av 19 år. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Her er vidunderbarnets ville krav til PSG

Eksklusive bonuser, krav om reiser med privatfly og en mystisk utbetaling til verdens mektigste fotballagent: Kylian Mbappés (19) overgang fra Monaco til Paris Saint-Germain er en uvanlig historie.

Han omtales gjerne som verdens største fotballtalent. Kylian Mbappe er bare 19 år gammel, men allerede superstjerne i internasjonal fotball.

Angrepsspilleren herjer i PSG og scoret i VM-finalen for Frankrike . Toppklubber over hele Europa sikler på Mbappé.

Unggutten har rykte på seg for å ha bena godt plantet på jorden. Han bruker ikke agent, men stoler på hjelpen han får fra pappa Wilfried og familieadvokaten Delphine Verheyen.

Advokaten hevder at tenåringen og foreldrene hans «overhode ikke interessert i penger». Tvert imot: «Han er en kunstner. Alt han er interessert i, er å spille fotball» , mener Verheyden.

Men interne dokumenter fra Football Leaks tegner et ganske annet bilde av familien Mbappé.

Gullballen-klausul

Da 19-åringen forlot Monaco til fordel for hjembyen Paris og PSG i fjor sommer, ba om en samlet lønn på 524 millioner kroner etter skatt for de neste fem årene. Han krevde å fly i privatjet, at han skulle få høyere bonus enn de andre spillerne og en garanti for at han ville bli den best betalte spilleren i klubben om han vant Gullballen.

En hemmelig kilde har gitt det tyske nyhetsmagasinet Der Spiegel 70 millioner dokumenter, som er delt videre med 14 andre mediehus i nettverket European Investigative Collaborations (EIC), deriblant VG. Dette danner grunnlaget for historiens største datalekkasje, Football Leaks.

I materialet er det også papirer som viser hvordan superagenten Jorge Mendes fikk 85 millioner kroner for overgangen, ved hjelp av en tilbakedatert kontrakt.

Her er historien om en av fjorårets mest omtalte overganger i internasjonal fotball.

Fikk millioner som 14-åring

De første sporene av Kylan Mbappé i Football Leaks går tilbake til desember 2012. Da hadde han nettopp fylt 14 år. Den unge gutten fra Bondy, en fattig forstad til Paris, gikk andre år på det anerkjente fotballakademiet National Football Institute.

Han hadde allerede vært fire dager i Real Madrid, etter invitasjon fra Zinedine Zidane. Mbappé fikk tatt et bilde sammen med idolet Cristiano Ronaldo under oppholdet. Han drømte om både Real Madrid og Ronaldo på den tiden.

Men Real Madrid var ikke alene. Alle klubber med et anstendig speiderkorps var klar over Mbappé.

Han fløy til treningssenteret til Monaco 9. mars 2013, men signerte ikke kontrakt før i juli. For det fikk Mbappé-klanen rundt 3,8 millioner kroner i en éngangsutbetaling. Hovedpersonen selv var altså fortsatt bare 14 år gammel. Selve lønnen derimot, var på mer ordinære 6-7000 kroner i måneden.

Tiden i Monaco startet turbulent, viser dokumenter fra Football Leaks. Pappa Wilfried presset på for at sønnen til enhver tid skulle spille med de beste. Og han nærmest krevde spilletid for Kylian Mbappé - også i kontraktsforhandlinger. Stemningen var tidvis svært kjølig mellom Monaco-ledelsen og familien Mbappé.

28 mill. i signeringsbonus

Men våren 2016 gjorde klubben et varp. Klubbdirektør Vadim Vasiljev chartret en privatjet for å fly Kylian Mbappé, samt foreldrene og halvbroren Jires Kembo fra Paris til Monaco.

Klubben åpnet med et tilbud om en signeringsbonus på 2,8 millioner kroner. Men dokumenter viser at da Mbappé-klanen omsider forlot forhandlingsbordet, hadde summen steget til 28 millioner kroner.

Den personlige kontrakten ble signert tre dager senere. Mbappé, fortsatt bare 17 år gammel, skulle få 9,5 millioner kroner i årslønn før skatt i 2016/2017-sesongen, og 11,4 millioner kroner i årslønn året etter.

Mbappé slet med å komme seg forbi Koulibaly i tirsdagens CL-kamp mot Napoli...

Det neste året ble en gedigen opptur for begge parter: I mai 2017 ble Monaco kronet til fransk seriemester og semifinalist i Champions League. Og nå begynte Mbappé - som ifølge sin familiens advokat ikke er opptatt av penger - for alvor å bli bevisst på sin egen verdi.

I et styremøte i Monaco 28. Juni 2017, forklarte klubbsjef Vadim Vasilyev at Mbappe «hadde bedt om å bli klubbens best betalte spiller, og få samme lønn som Radamel Falcao». Det ville si en årslønn på 76 millioner skattefrie kroner. Seksten ganger mer enn hva han hadde fra før.

Det endte med at Monaco åpnet for en overgang til Real Madrid, som var villig til å betale 180 millioner euro, samt en skatt på 34 millioner euro fordi Spania anser Monaco for å være et skatteparadis man skattlegger ekstra hardt.

Avtalen strandet da Kylian Mbappé plutselig informerte Monaco om at han ønsket seg til Paris i stedet. De to klubbene ble enige om en avtale 18. august i fjor. Da hadde allerede PSGs sportsdirektør, Antero Henrique møtt Kylian og pappa Wilfried.

Fikk ja til lønnskrav

Familen Mbappé ba om 476 millioner kroner for en femårskontrakt, samt 47,6 millioner kroner i signeringsbonus. Han ba også om at PSG skulle betale skatten hans. Og klubben - som får pengene sine fra emiren av Qatar - sa ja.

Selv etter å ha kjøpt Neymar for 2,1 milliarder kroner bare dager i forveien.

Resultat: Kylian Mbappé koster gjennomsnittlig (lønnen øker noe for hvert år som går) PSG hele 296 millioner kroner i året bare i lønn, og mer enn 571 millioner kroner i året dersom man regner inn summen den franske klubben måtte betale for ham.

Men forhandlingene var ikke over, viser dokumenter fra Football Leaks. Pappa Mbappé lanserte nemlig en lang rekke krav i tillegg til den ordinære lønnen. Nesten alle ble avslått av PSG.

Her er bare noen av en rekke forslag som ble lagt på bordet til PSG-ledelsen:

Mbappé ba klubben betale privatfly for ham i opptil 50 timer hvert år. PSG sa nei, men aksepterte en ekstrautgift på 280 000 kroner i måneden for å finansiere utgifter til bolig, inkludert tre ansatte: En sjåfør, en sikkerhetsvakt og en person med overordnet ansvar for huset.

Angrepsspilleren ville også bli klubbens best betalte spiller dersom han vant Gullballen (årets spiller i verden). Det ville i så fall triplet lønnen hans, som hadde blitt på 280 millioner kroner - den samme som Neymar har. Dette kravet avviste PSG, men gikk med på en bonus på fem millioner kroner netto om han skulle oppnå dette målet. Så sent som 11. oktober i år, uttalte Mbappé i media at han ikke tenker på Gullballen.

Han ønsket også at PSG skulle betale skatten hans på bonuser der andre spillere i klubben måtte betale skatt (for eksempel 3,8 millioner kroner om PSG vinner seriemesterskapet). PSG sa nei.

Kontrakten ble omsider signert 29. august 2017. Det var bare to dager før overgangsvinduet stengte den sommeren. Omsider hadde Kylian Mbappé kommet hjem. Han var PSG-spiller.

Klubbene avtalte ett års gratis utlån, før PSG skulle kjøpe stortalentet for 145 millioner euro. I tillegg inneholder kontrakten en klausul på ytterligere 35 millioner euro dersom PSG selger eller forlenger avtalen med Mbappé.

Ikke FFP-relatert

Eksperter har spekulert i om det første året med gratis utlån skyldtes PSGs behov for å holde seg seg på rett side av Financial Fair Play-lovgivningen. Dokumenter fra Football Leaks, og i all hovedsak analysert av det franske nettstedet Mediapart.fr , viser at det ikke er tilfellet.

Det hele handlet om at Monaco skulle slippe å betale skatt. For et milliardsalg av Kylian Mbappé i fjor sommer, ville sørget for at klubben - som «alltid» gikk med underskudd - plutselig ville gå med overskudd. Og det ville gitt dem en solid faktura med påskriften «selskapsskatt».

«Som vi allerede har diskutert, så kan dette være tidspunktet for å lage en ordning der deler av overgangssummen betales neste år. Det blir enklere for dem (PSG) og bedre (eller mindre dårlig) for oss», skrev finansdirektør i Monaco, Alexandre Sarrazin i en epost til klubbdirektør Vasilyev 13. august i fjor.

PSG var storfornøyd. Der var klubbkassen slunken etter at man hadde kjøpt Neymar for over to milliarder uken i forveien.

Først 31. august var alt klart. Representanter for PSG reiste til Clairefontaine, der det franske landslaget trente. Trener Didider Deschamps lot Mbappé få en halvtime fri til å signere etter lunsj. Og like etter klokken 14 den dagen, bare timer før overgangsvinduet stengte, var alt i boks.

Superagenten håvet inn

Overgangen fra Monaco til PSG i fjor sommer hadde imidlertid én siste finurlighet ved seg: En gigantutbetaling til fotballverdens mektigste agent, Jorge Mendes.

Mbappé benytter, som tidligere nevnt, aldri agent. Og dokumenter i Football Leaks viser hvordan de to klubbene forhandlet direkte seg imellom. I avtaleutkastet mellom PSG og Monaco fra 30. august står det også at klubbene “bekrefter at ingen sportsagent (...) deltok i forhandlingene av denne kontrakten”.

Men klokken 07.52 dagen etter fikk den juridiske sjefen i Monaco lagt på to agentnavn til kontrakten: Italienske Roberto Calenda og Jorge Mendes.

FIFA-reglene sier at agenter må utnevnes skriftlig av klubber før forhandlinger finner sted. På papiret, bokstavelig talt, så alt greit ut for Mendes sin del. En avtale av 11. juli 2017 gir ham rett på fem prosent av overgangssummen dersom Mbappé selges for 180 millioner euro. Et tillegg til avtalen, datert 31. august bekrefter at handelen var i boks. Dermed fikk den portugisiske agenten, som også representerer Cristiano Ronaldo og José Mourinho, ni millioner euro for overgangen til Mbappé.

Det er 85 millioner norske kroner.

Men dokumenter i Football Leaks viser at avtalen av 11. juli ble signert av Monaco-sjef Vasilyev så sent som 8. september, og at den fortsatt ikke var signert av Mendes. Altså etter at Mbappés overgang var et faktum.

Auksjon

I det svært omfattende materialet til Football Leaks er det ingenting som indikerer at Mendes faktisk jobbet med overgangen til Mbappé.

Men kanskje kan noen e-poster fra 22. mars i fjor kaste lys over saken. Dette er altså fem måneder før overgangen til PSG fant sted. Da sendte Jorge Mendes en epost til Monaco-sjef Vasilyev. Den inneholdt ingen tekst, foruten tre spanske avisartikler som omtaler en voldsom interesse for Kylian Mbappé fra Real Madrid. «Real gjør alt de kan for å hente ham», skrev dagsavisen AS.

Monacos kommunikasjonssjef, Bruno Skropeta, snakket med Vasilyev om e-posten:

«Det er Jorge som står bak dette. Han er utrolig. Er det bra for oss, eller skal jeg presse Jorge til å stoppe alt dette?» skrev Vasilyev.

«Dersom du ikke vil selge i sommer, så er det bedre å bremse det (...) Men om det er nødvendig for å få fart på auksjonen, så er det ikke negativt» lød svaret fra Skropeta.

Jorge Mendes har ikke besvart en henvendelse fra EIC-nettverket om denne saken. Monaco har ikke svart på spørsmål om kontraktene som ble tilbakedatert, men sier i en skriftlig kommentar at «Jorge Mendes og Roberto Calenda jobbet som agenter på overgangen til Mbappé».

Mbappé sin advokat, Delphine Verheyden skriver at de er bundet til taushetsplikten, og at de ikke kan besvare spørsmål om saken:

«Dersom karrieren til Kylian er uvanlig, så har forhandlinger om kontraktene hans blitt gjort i overensstemmelse med loven, verdiene til familien og hensynet til den voldsomme eksponeringen. Han vil nå fokusere ene og alene på fotball. Vi forstår det undersøkende arbeidet du driver med, og følger det med interesse, men på avstand» skriver advokaten.