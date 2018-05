Mourinho-stikk til Chelsea etter cupfinaletap

Publisert: 19.05.18 20:07 Oppdatert: 19.05.18 21:37

(Chelsea – Manchester United 1–0) Han ble feid i bakken av United-stopper Phil Jones (26) – men reiste seg – og ble matchvinner i FA-cupfinalen for Chelsea. Eden Hazard (27) hadde god grunn til å geipe på Wembley.

Chelsea vant sin åttende FA-cuptittel. Men det som imponerer aller mest er at de vinner for femte gang siden 2007.

Kaptein Gary Cahill løftet trofeet som han fikk overrakt av Jackie Wilkins, kona til den avdøde engelske fotballegenden Ray Wilkins (spilte både for United og Chelsea).

– Dette var fantastisk. Vi holdt oss kalde, og var solide bakover, sier Victor Moses, Chelseas flankespiller til TV 3.

Oppgitt Mourinho

United-manager José Mourinho fikk bank av gamleklubben. Han var i sin 15. finale. Og han har vunnet med Porto, Inter, Real Madrid og Chelsea tidligere. Totalt 12.

Han var ingen happy mann da han møtte TV 3-reporter Jan Åge Fjørtoft etter den tapte finalen.

– Jeg kan forestille meg hva som hadde blitt sagt hvis vi hadde spilt som Chelsea, sier Mourinho, og hevder Chelsea forsvarte seg med ni mann hele kampen.

– Vi hadde få sjanser og manglet spillere som Lukaku og Fellaini, sier Mourinho.

Chelsea-manager Antonio Conte drakk champagne sammen med spillerne inne på Wembley-gresset. Men italieneren virket ikke like engasjert som vanlig. Ett seriegull og ett cupmesterskap siden han kom til Stamford Bridge i 2016 er trolig ikke nok for klubbeier Roman Abramovich. Engelsk presse har lenge spekulert i om han er ferdig – er på vei hjem til Italia over helgen.

– Jeg er vant til spekulasjoner. Jobben har ikke vært lett. Spillerne har forstått at det ikke har vært stabilitet. Men de har levert stor fotball. Og de skjønte at hvis de ville vinne denne finalen så måtte de gjøre det som et lag, sier Antonio Conte.

Han understreker at han respekterer kontrakten. Og at han har forpliktet seg til Chelsea.

– Jeg forstår at klubben kan ta en avgjørelse. En positiv avgjørelse, eller en negativ avgjørelse, sier Conte.

Starten på den 137. FA-cupfinalen var omtrent som forventet med lavt tempo, og to lag som åpenbart ikke hadde til hensikt å risikere noe. Helt til Eden Hazard skjønte at her var det muligheter med raske bein – og et inderlig ønske om den glinsende sølvpokalen – etter en traurig sesong for London-laget i Premier League med femteplass (30 poeng bak ligavinner Manchester City).

Chelsea-spissen testet David de Gea fra spiss vinkel etter ni minutter. Uniteds spanske superkeeper reddet med høyre fot. En flott prestasjon. Men det skulle komme mer.

Rått parti

Etter 21 spilte minutter var det rått parti. Chelsea kom på en lynrask overgang. Hazard hadde fart som en sportsbil. Phil Jones så ut som et godstog til sammenligning. Men arm og fot feide han Hazard i bakken på fem-seks meters hold.

Straffen var soleklar. Hazard fintet ut David de Gea. Det var for øvrig den belgiske Chelsea-spissens tredje straffetreff av tre mulige denne sesongen (cup og serie).

Jones kunne gjort det godt igjen med en heading utenfor rett før pause. Det var Uniteds beste mulighet inntil da.

2. omgang var spillemessig betydelig bedre for José Mourinhos menn. Et hardt skudd rett på Thibaut Courtois fra Marcus Rashford etter 56 minutter tente åpenbart gnisten for «Wembley-spesialisten» United. De røde kom til finalen på den sagnomsuste arenaen med syv seiere på de åtte siste matchene her.

Annullert for United

Alexis Sánchez fightet ballen i mål syv minutter etter Rashfords skudd. Men ble avvinket for offside. Korrekt viste TV-bildene.

Chelsea så ut til å ha mistet det kreative, og hadde nok med å forsvare seg. Men det kunne vært avgjort etter 70 minutter da Golo Kanté spilte Marcos Alonso fri. Med et touch for mye på ballen ga han David de Gea nok tid til å redde fra kloss hold.

United byttet inn en halvskadet Romelu Lukaku. Men det hjalp ingen verdens ting.