Manchester City snublet på festdagen

Publisert: 06.05.18 16:22 Oppdatert: 06.05.18 17:34

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-05-06T14:22:06Z

(Manchester City - Huddersfield 0–0) Stadion var pyntet til fest, og supporterne fikk endelig se at Manchester City-spillerne løfter Premier Leauge-pokalen. Men tre poeng ble det ikke.

For hverken Manchester City eller Huddersfield maktet å finne veien til nettmaskene på festkledde Etihad stadion. Hjemmelaget styrte nesten hele kampen, men Huddersfield, som var frempå et par ganger i den første omgangen, lå kompakte bakover og nektet Pep Guardiolas menn mål.

– I dag var et bevis på at vi kan bli bedre. Det blir vanskelig å vinne sesongen igjen, sier Guardiola om neste sesong allerede til Sky Sports.

VG Live: Vi fulgte kampen her!

For tredje gang denne sesongen måtte Manchester City tusle av eget gress uten tre poeng i ligaen, men det gjør nok ikke all verdens.

Laget er seriemester, da kampen var i ferd med å runge ut, ble det sunget «Champions» og idet dommeren blåste av, stormet supporterne banen.

City-supporterne fikk se det de kom for: løftingen av Premier League -pokalen, beviset på at laget er engelsk seriemester for sesongen 2017/18.

– Det er utrolig. Jeg kan ikke beskrive det. Fansen var utrolig i dag som hele sesongen, sier Leroy Sane til TV 2.

Da Yaya Toure, som er ferdig i klubben etter sesongen, var på vei opp på scenen danset City-spillerne så mye at pokalen faktisk veltet.

For Huddersfield kan poenget vise seg å bli særdeles viktig i kampen om å overleve. Laget er nå tre poeng foran Southampton og Swansea, alle med to kamper igjen å spille.

– Dette (poenget) hadde de knapt turt å håpe på, kommenterte Kasper Wikestad for TV 2.