Rosenborg-spillerne: – Flaut og pinlig

TRONDHEIM (VG) Rosenborg la seg bakpå og rotet bort to poeng i byderbyet mot Ranheim. Etter kampen var spillere og trener nådeløse - med seg selv.

Femten minutter ut i kampen hadde Nicklas Bendtner en enorm sjanse til å føre hjemmelaget i ledelsen, men skuddet curlet én meter til side for målet. Da Yann-Erik De Lanlay skjøt Rosenborg i ledelsen ti minutter ut i andre omgang, var det fullt fortjent.

– Etter målet burde vi gått for mål nummer to og tre. Jeg vet ikke hvorfor det ikke skjer, sier spissen til VG.

Høyrekant Pål André Helland gikk enda lengre i sin nådeløse dom over Rosenborg-innsatsen.

– Vi gir fra oss kampen nok en gang. Det er flaut og pinlig, sier Helland til VG.

– Fatter ikke hva som skjer

Rosenborg var det førende laget frem til De Lanlays skudd traff nettmaskene via en motspiller, men etter målet kom Ranheim mer og mer inn i kampen. Og da Ranheim-kaptein Mads Reginiussen stanget Kristoffer Løkbergs innlegg i mål , kvarteret før slutt, var det fortjent.

– Det var egentlig synd at de ikke scoret tidligere. Først da begynte vi å stå høyere igjen. Jeg fatter ikke hva det er vi driver med utpå der, sier Helland.

– Det er ikke god stemning i garderoben, nå, sier Anders Trondsen, som slo pasningen til Rosenborgs ledermål.

– Fryktelig feige

– Hva skjer, Kåre Ingebrigtsen?

– Etter målet blir vi fryktelig feige, og siger bakover for å verne om ledelsen. De scorer på et flott angrep, og det var fortjent. Men vi kan kun skylde oss selv, sier Rosenborg-treneren til VG.

Med stinn brakke, vårsol og en perfekt matte, var rammene perfekte for det første trønderske lokaloppgjøret i den norske toppdivisjonen siden 1995, da Strindheim og Rosenborg møttes.

I så måte ble kampen et antiklimaks for de over 21 000 tilskuerne som hadde tatt turen til Lerkendal.

– Jeg er skuffet over prestasjonen, spesielt etter at vi tar ledelsen. Det er fryktelig dårlig av oss å gi det fra oss. Vi siger førti meter ned i banen og bare ligger der. Da inviterer vi Ranheim inn i kampen, og det er ikke godt nok, sier Ingebrigtsen.

Ikke noe godt svar

Verken Rosenborg-spillere eller trener har noe godt svar på hvorfor den regjerende seriemesteren blir feige.

– Det er ikke sånn at vi får beskjed fra benken om å legge oss lavt heller, sier Helland.

– Jeg har ikke noe godt svar på hvorfor vi blir så baktunge. Vi blir rett og slett for feige, sier Trondsen.

Det er ikke første gang denne sesongen at Ingebrigtsen bruker ordet «feig» om lagets opptreden etter å ha tatt ledelsen.

– Det handler om konsekvenstenkning. Vi tar ledelsen og så blir vi redde for å miste den. Det er det vi må få bort, sier Ingebrigtsen.