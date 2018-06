TRØBBEL? Flere spillere i den svenske landslagstroppen venter barn under – eller like etter – fotball-VM i Russland. Foto: ADAM IHSE / TT NEWS AGENCY

Babyboom kan skape VM-trøbbel for det svenske landslaget

Publisert: 11.06.18 08:47 Oppdatert: 11.06.18 08:57

Hele fem spillere i den svenske landslagstroppen står overfor et skikkelig dilemma under VM i Russland.

– Hvis det funker, flyr jeg hjem fra Russland. Hvis ikke blir jeg med via FaceTime, sier Sveriges landslagskaptein, Andreas Granqvist, til Aftonbladet .

Han er én av fem spillere i den svenske VM-troppen som står overfor en potensiell familieforøkning mens fotball-VM i Russland spilles.

Nasjonens aller største stjerne, Emil Forsberg, er i samme situasjon, og det samme er Albin Ekdal, Pontus Jansson og Kristoffer Nordfeldt.

– Vi finner en løsning

Sverige skal møte Tyskland, Mexico og Sør-Korea i gruppe F. Gruppespillkampene deres spilles 18. juni, 23. juni og 27. juni, og deretter starter utslagsrundene 30. juni.

Det er et skikkelig dilemma de svenske landslagsspillerne står overfor. Å bli far er én av de største begivenhetene i livet, mens det å representere landet sitt i fotball-VM ikke akkurat er småtteri for en fotballspiller heller.

– Dersom noe begynner å skje når vi er på plass i Russland, så får vi bare se hva vi kan gjøre. Vi bruker å finne en løsning på ting, sier Sveriges landslagssjef, Janne Andersson.

Sveriges administrasjonssjef Lasse Richt sier han aldri har opplevd noe lignende på sine elleve år i jobben.

– Det er to ganske store hendelser i spillernes liv som kolliderer. Det er jo egentlig ganske morsomt, sier han.