FESTKLAR: Åge Hareide og Danmark reiser til VM i Russland stappfulle av selvtillit. Foto: Lars Ronbog / FrontzoneSport

Dansk fest i VM-generalprøven

Publisert: 09.06.18 21:59 Oppdatert: 09.06.18 22:25

FOTBALL 2018-06-09T19:59:13Z

KØBENHAVN (VG) (Danmark - Mexico 2–0) Åge Hareide risikerte masse spørsmål om hvorfor Danmark ikke scorer mål lenger. Så eksploderte det.

Den norske landslagssjefen stilte i skjorte og slips, og i en femminuttersperiode midt i 2.omgang var laget hans like stilfullt.

Først en sjelden perle fra Yssouf Poulsen: Leipzig-spissen fikk ballen fra Christian Eriksen (selvsagt), driblet seg vakkert løs på spissen av 16-meteren, vred seg innover og plasserte ballen i lengste kryss med venstre bein.

Deretter løp Christian Eriksen inn bak forsvaret og banket ballen under Guillermo Ochoa.

«Vi er røde, vi er hvide» dundret utover Brøndby stadion, der drøyt 16.000 høylytte (og øldrikkende) tilskuere ønsket sine helter lykke til på Russland-ferden. Peru venter i første kamp neste lørdag.

Og danskene reiser stappfulle av selvtillit etter råsterke 15 strake kamper uten tap.

– Helt perfekt. Det er så viktig å få mål, sier 80-tallslegenden Frank Arnesen, ekspert på dansk TV.

– Helt perfekt, sier målscorer Yssouf Poulsen da han blir spurt på Kanal 5 om hvordan hans første landslagsmål på to år føltes.

Det har vært litt problematisk foran mål i det siste. Etter 4–0 hjemme over Polen og 5–1 borte over Irland i fjor høst, hadde det blitt 0–0 mot Chile, 1–0 over Panama og 0–0 mot Sverige denne våren. Imonerende bakover, litt skremmende fremover.

– Det er veldig, veldig viktig for laget. Hvis det går for mange kamper uten mål, går det utover selvtilliten, sier Åge Hareide , mens fansen synger i loungen noen få meter unna. Hareide må faktisk spørre om noen kan få dem til å dempe seg, og på et tidspunkt må han rett og slett avbryte pressekonferansen.

Laget trengte å kjenne på følelsen av å score mål, og lenge så det ut til at det ikke skulle lykkes denne kvelden heller. Christian Eriksen var tilbake etter å ha blitt far på mandag, og han viste raskt hvor skummel han er, både som pasningslegger og med et par skarpe langskudd før pause.

Aller farligst var det da Borussia Dortmund-klare Thomas Delaney brøt på midten, løp gjennom forsvaret og var helt fri med Ochoa, men keeperen vant den duellen.

Sveriges VM-motstander Mexico hadde noen muligheter i sluttminuttene, Javier Hernandez kom inn og traff stolpen, men meksikanerne ble litt lette foran mål. Nå reiser de til VM for å bli kvitt sin store forbannelse: Å komme seg forbi 8-delsfinalen. Seks ganger på rad har de gått videre fra gruppespillet, men hver gang har det stoppet etter en kamp i cupspillet.

Danmark reiser også for å gå videre fra gruppespillet, og det ser meget lovende ut foran åpningen mot ikke helt «Mexico-ulike» Peru om syv dager. Danskene var gode etter pause, og innbytterne Martin Braithwaite og Kasper Dolberg viste gryende VM-form.