Start har historien mot seg

Publisert: 12.05.18 12:54

Start har åpnet dårligst av samtlige lag – igjen. Og har historien mot seg: Syv av 10 lag som lå sist etter åtte serierunder de siste 25 årene, rykket ned.

Og: Ingen lag har rykket oftere ned fra den øverste divisjonen enn Start (pluss HamKam og Sogndal): Åtte ganger siden 1963, seks av nedrykkene er kommet siden 1996. Det siste er klart mest i den øverste divisjonen de siste 22 årene.

Lørdag møter bunnlaget Start topplaget Brann. 27 prosent av sesongen er spilt. Start sliter – igjen. I Kristiansand sitter den tidligere Start-spilleren Jesper Mathisen (31) og fortviler over at gamleklubben nok en gang har viklet seg inn i problemer.

– Det er ungt, det er nytt. Men de har likevel ikke levert som mange håpet, mener Mathisen.

Han er sønn av Start-legenden Svein Mathisen (1973–89), og mener denne sesongen skiller seg ut fra de øvrige nedrykkstruede sesongene i moderne tid, på et vis.



Fakta Disse rykker oftest ned Flest nedrykk fra den øverste divisjonen siden norsk fotball ble en toppserie i 1963: 8 nedrykk: HamKam, Sogndal og Start. 7 nedrykk: Lyn. 6 nedrykk: Brann, Fredrikstad og Mjøndalen. 5 nedrykk: Molde, Skeid, Strømsgodset og Vålerenga.

– Det er jo på mange måter en helt ny klubb, med nye spillere i alle ledd, ny trener og ny sportssjef. Det er få sørlendinger, så der skal heller ikke historien spille inn. Men en ting er det samme: De som går på stadion. De har vært med før, sørlendingen har vært med før, og stemningen snur fort blant dem. Spesielt så lenge åpningskampen mot Tromsø var så bra. Da blir skuffelsen desto større når klubben er tilbake i alle de tapte kampene. Trøsten får være at det snur fort andre veien også, poengterer Mathisen.

Han føler seg likevel trygg på at Start i dag har såpass mange gode spillere, en flink trener og en eier som vil satse, at dette vil snu:

– Start er inne i en blindgate nå, men jeg tror Mark Dempsey kommer til å snu dette, han kommer til å få det til, tror Mathisen.

Han mener det er vanskelig å sammenligne med tidligere sesonger. Mest fordi skral økonomi ga svake spillerstaller de siste 10 årene. Det er annerledes nå.

Fakta Nedrykks-faren Siden 1993 – 25 sesonger – har 17 lag, eller 68 prosent, som lå sist etter åtte serierunder rykket ned. Sisteplassen har gitt nedrykk 17 ganger, tre 11.-plasser, to 10.-plasser, to 9.-plasser – og en 6. plass (Molde i 2013).

– Tar du 2016, for eksempel, så var det nesten et «styrt nedrykk». Alt er annerledes nå. I sommer kommer Start til å forsterke, ikke selge, som de har gjort i tidligere sesonger. Jeg vet de prøvde å hente noen etablerte bautaer i vinter, uten at de lykkes. De vil prøve igjen, tror Mathisen.

Starts sportssjef, Tor-Kristian Karlsen, sier følgende til VG om situasjonen Start er oppe i akkurat nå, åtte kamper ut i en 30-kamp-lag sesong:

– Vi tok et valg etter at opprykket var sikret, om å bygge grunnlaget for et nytt lag. Og når radikale endringer gjøres, så må vi akseptere at det tar litt tid før vi finner ut av ting og av hverandre. Vi skal komme oss ut av dette sammen, sier Karlsen.

Han påpeker at det ikke blir gjort endringer:

– Vi følger planen om å skape et Start som igjen skal slå godt fra seg i norsk fotball og som supporterne kan være stolte av. Selvsagt er det kipt når resultatene ikke kommer med en gang, men jeg lover alle at vi i Start står på videre.

Akkurat nå bruker vi energi på neste kamp, mot Brann. Den endelige tabellen kommer først til syne i november. Dit er det fortsatt langt, poengterer sportssjef Tor-Kristian Karlsen.