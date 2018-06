VISER MUSKLER: Lars Lagerbäck (til høyre) har bygd opp landslaget gjennom tre strake seirer denne våren, men da Frankrike ville ha VM-oppkjøring mot Norge ble det nei fra Lagerbäck og sportssjef Nils Johan Semb. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Lagerbäck med «positiv hjernevask»: Nekter å møte Frankrike

Publisert: 04.06.18 19:06

FOTBALL 2018-06-04T17:06:33Z

ULLEVAAL (VG) Lars Lagerbäck (69) bygger opp det norske landslaget stein for stein. Og med «positiv hjernevasking». I svenskens byggverk passer det hverken å møte Frankrike eller Nederland nå. Onsdag kommer Panama til Ullevaal.

Det franske stjernegalleriet ville gjerne ha en hjemmekamp mot Norge rett før VM i Russland. Men svaret fra Lagerbäck og Nils Johan Semb var «non, non, non».

– Frankrike sa vi nei til. Det bygger ikke dette laget å dra ned dit å få juling. Vi vil bygge opp en selvtillit og få til spillet. Vi skal ut i jevne kamper i Nations League og ønsket jevne kamper som vi hadde en mulighet til vinne, opplyser Semb til VG.

– Vi har valgt VM-klare nasjoner som vi vet tar treningskamper på alvor: i Australia, Island og Panama. Det har vært helt bevisst å møte VM-klare nasjoner vi kan slå. Ikke møte nasjoner hvor vi må stå å henge i tauene, forklarer landslagets sportssjef.

Per Mathis Høgmo var opptatt av å møte de absolutt beste i sitt første år som landslagssjef. Foran VM for fire år siden fikk Norge grisebank av et VM-klart Frankrike. Paul Pogba, Olivier Giroud, Antoine Griezmann & co. ga seg ikke før det sto 4-0 foran 75.000 feststemte tilskuere på Stade de France. For spillerne en opplevelse nesten like ille som fjorårets knusende 0-6-tap for Tyskland.

Frankrike ønsker før VM å møte de beste nasjonene som ikke skal til Russland – USA blir motstander i generalprøven lørdag. Også Nederland fikk nei til privatkamp mot Norge. Her var vurderingen noe av den samme – selv om nederlenderne ikke skal spille VM. I tillegg var det vanskelig å kombinere et oppgjør mot Nederland med en kamp mot Island.

Lars Lagerbäck er fra avbalansert til fleipende i alle svar han gir til media. Men innad i laget byr svensken på flere følelser. Før lørdagens 3-2-seier på hans gamle hjemmebane Laugardalsvöllur skal han ha gitt spillerne følgende klokkeklare melding: «vi drar faen inte herifrån og har forlarad». Island-seieren betydde ekstra mye for deres tidligere sjef.

Norge med Lagerbäck 2018: Island 3–2, Albania 1–0, Australia 4–1. 2017: Slovakia 0–1, Makedonia 0–2, Nord-Irland 1–0, San Marino 8–0, Tyskland 0–6, Aserbajdsjan 2–0, Sverige 1–1, Tsjekkia 1–1, Nord-Irland 0–2.

Tre triumfer på rad mot islendingene, Albania og Australia har forvandlet Lagerbäcks statistikk fra nivået på Høgmos avslutning til noe mye bedre. Fra 2017 til 2018 har poengsnittet steget fra 1,22 til det maksimale 3,00. Scoringssnittet fra 1,44 til 2,67. Mens gjennomsnittlige baklengsmål har sunket fra 1,44 til 1,00 pr. kamp.

– Vi har blitt bedre på alt synes jeg, sier Lagerbäck.

– Vi har jobbet videre på det samme, men betonet flere og flere elementer. De forstår bedre hva Perry (Per Joar Hansen) og jeg vil gjøre. Jeg tror på «positiv hjernevasking». Vi har så lite tid. Dette er grunnlaget for et landslag som vil ha resultater., mener han.

– Vi har hatt mer tid til å jobbe sammen og fått utkrystallisert en stamme i laget. Vi legger nesten all vår treningstid i hvordan vi skal samhandle i forsvar og angrep, sier Lagerbäck trekker frem presset på ballfører som noe av det aller viktigste:

– Vi har fått inn en aggressivitet som nærmer seg høyt internasjonalt nivå. Det så vi mot Island. Det er ikke noen snille gutter vi møter akkurat.

– Lars har få, men veldig gode knagger som han baserer spillestilen sin på. Det har fungert utrolig bra for oss. Også er han opptatt av at hvis vi gjør tingene han vil bra nok, så blir vi et lag som er utrolig vanskelige å slå. Og det er vel det de mener med hjernevasking, beskriver kaptein Stefan Johansen.

– Det begynner å sitte nå. Godt å se at vi får resultater etter all hjernevaskingen fra Lars Lagerbäck, svarer Tarik Elyounoussi og forklarer hva han legger i «hjernevasking»:

– Vi har jo kjørt samme greia. Om og om og om igjen. Jeg må si at det til tider har vært litt kjedelig. Men det må til, det er ingen annen utvei. Lars sa «det her er tråkigt, men sånn er det. Vi må jobbe knallhardt og repetere for at det her skal sitte».