0–3 i omkampen: Slik spilte VM-heltene 20 år etter

Publisert: 09.06.18 18:56 Oppdatert: 09.06.18 19:26

FOTBALL 2018-06-09T16:56:51Z

ULLEVAAL (VG) (Norge-Brasil 0–3) Ingen ting er som det var før. Norge ble overkjørt av Brasil på Ullevaal.

Etter 0–0 ved pause ble 2. omgangen et lite mareritt for oldboysutgaven av Drillo. Brasil lekte med Norge slik de gjerne skulle gjort på 90-tallet. 15.128 tilskuere fikk ikke den drømmereprisen de gjerne ville ha.

3–9 i sjanser ble til til 0–3 i mål og en svært fortjent seier til gamlekarene fra sambalandet. Selv om den største stjernen, Ronaldo, holdt seg på sidelinjen som lagleder. I motsetning til Mario Zagallo så beseiret han Drillo enkelt.

Edmundo ordnet det første på straffe, Giovanni puttet inn den andre etter et Edmundo-skudd i stanga.

Til slutt scoret Gabriel fra 50 meter på Frode Grodås . Brassene jublet som da de vant VM i 1994 og 2002.

Norge var endelig beseiret.

Og slik vurderer VG spillerne 20 år etter.

Frode Grodås

1998: 7

2018: 5

Slapp inn mål nesten fra midtbanen fra Gabriel. Er omtrent like sterk og veltrent som den gang. God redning da Bebebto slapp gjennom før pause. Showet med publikum.

Henning Berg

1998: 7

2018: 4

Det gode fotballhodet er fortsatt på plass. Sjelden feilplassert og fortsatt sterk i det kollektive forsvarsspillet. Men langt fra like god som i velmaktsdagene.

Dan Eggen

1998: 7

2018: 5

Norges mest aggressive. Rev ned Cesar Sampaio før straffesparket. Gikk til hardere mot Bebeto enn i 1998 og satte seg i god gammel respekt. Tydelig godt trent.

Ronny Johnsen

1998: 8

2018: 5

Ikke like stor som i 1998, men fortsatt i god form. Har rutine fra oppvisningskamper for Manchester U. Hadde noen problemer med å følge Bebeto før pause

Stig Inge Bjørnebye

1998: 5

2018: 4

Best defensivt fortsatt. Hadde ingen Cafu å bryne seg på nå, men hadde trøbbel med gode Giovanni. Ikke mye med offensivt og Flo-pasningen så vi ingen ting til. Den var ikke forventet heller.

Håvard Flo

1998: 6

2018: 5

Fortsatt ofte med der det skjer. Åpnet med et hælspark av brasiliansk klasse og fortsatte positivt. Men forsvant helt etter hvert - som mesteparten av det norske laget.

Roar Strand

1998: 6

2018: 6

Evighetsmaskinen har ikke sluknet Helt tydelig i god form og mer sentral nå enn i 1998. Godt skudd i 1. omgang. Utover i kampen så vi imidlertid lite til RBK-legenden.

Kjetil Rekdal

1998: 7

2018: 3

Scoret det viktigste målet i norsk fotballhistorie for 20 år siden. Ikke i nærheten nå. Aksjonsradiusen har minsket og Rekdal traff på noe av det vanskelige og bommet på det enkle.

Øyvind Leonhardsen

1998: 7

2018: -

Spilte hele kampen for 20 år siden, men gikk av etter fem minutter nå. Fikk ikke vist at løpskapasiteten fortsatt er der. Men best uten ball. For den hadde han ikke før han forsvant ut. Spilte for lite for poeng.

Vidar Riseth

1998: 5

2018: 4

Vekselvis på høyre og venstre midtbaneflanke. Tydelig i brukbar form. Kom til noen innlegg, men klarte ikke å sette Brasil under press.

Tore Andre Flo

1998: 9 (BB)

2018: 7

Banens beste for 20 år siden skiftet begge hofter for 20 år siden. Fortsatt meget god ballbehandling og gjorde nesten ikke pasningsfeil. Men var sjelden på plass i Brasil-feltet.

Erik Mykland

1998: 8

2018: 7

Kom inn i 2. omgang i Marseille og det tok halve 1. omgang før han byttet inn nå. Tilførte laget umiddelbart mer kreativitet og fine crosspasninger. Fortsatte som Norges mest kreative spiller.

Jostein Flo

1998: –

2018: 4

Kom inn de siste 12 minuttene for Riseth i 1998. Så snudde kampen. Startet friskt da han kom inn langt tidligere på Ullevaal. Kom til en sjanse før pause. Men blytungt etter hvert.

Jahn Ivar Jakobsen

1998: –

2018: 3

Ble sittende på benken i Marseille for 20 år siden. Kom inn som spiss før pause. Markerte seg mest ved å gå to ganger i offside. Herlig show mot assistentdommeren på linjen.

Gunnar Halle

1998: –

2018: 4

Kom ikke inn i 1998-kampen. Men fikk raskt sjansen i omkampen. Gråere i håret, men G 17-landslagets trener i god form. Løp mange meter, men skapte ikke mye. Bommet på Norges største sjanse.

Ståle Solbakken

1998: –

2018: 4

Kom ikke på banen i Marseille, men er berømt fordi han sørget for at Drillo byttet inn Jostein Flo på 1–0 til Brasil. Kom tidlig inn i omkampen med friske løp og både gode og dårlige pasninger.

Thomas Myhre

1998: –

2018: 4

Reservekeeper i 1998. Gledelig gjensyn i landsdrakten 11 år etter feilene i Frankfurt. Men sjanseløs på straffesparket til Edmundo. Heller ikke i nærheten av Giovannis andre scoring.

Brasil 1998: Taffarel 6, Cafu 6, Junior Baiano 6, Goncalves 7, Roberto Carlos 7, Leonardo 7, Dunga 6, Rivaldo 7, Denilson 7, Ronaldo 5, Bebeto 6.

Brasil 2018: Dida 6, Aldair 6, Junior Baiano 5, Goncalves 7, Roberto Carlos 6, Emerson 7, Cesar Sampaio 7, Rivaldo 8, Ze Roberto 8, Bebeto 7 , Edmundo 7.

Innbyttere: Julio Cesar 6 , Gilberto Silva 7, Gabriel 7, Giovanni 8, Joao Antonio 6.