Johnsen tror Solskjær kan bli fast Manchester United-sjef

Ronny Johnsen og Ole Gunnar Solskjær vant Champions League sammen i Manchester United. Nå ser sistnevnte ut til å bli klubbens manager ut sesongen. Johnsen tror Solskjær også kan overbevise til en lenger kontrakt.

– Hvis Ole Gunnar får denne jobben, så er det ikke sikkert de trenger å se seg etter en ny manager for neste sesong. Hvis han får i gang disse spillerne, hvorfor kan han ikke lede laget lenger? Det blir spennende å se, sier Ronny Johnsen til VG.

Kjetil Rekdal, Start-trener og tidligere landslagskamerat med Solskjær, vil heller ikke utelukke muligheten for at Solskjær kan få langtidskontrakt i United.

– Selvfølgelig kan han det. Det er alltid muligheter i fotball, og ikke utenkelig om han lykkes, sier Rekdal.

Britisk presse virker å være samstemte i at Ole Gunnar Solskjær tar over Manchester United ut sesongen, etter at José Mourinho ble sparket tidligere tirsdag. Ifølge lokalavisen Manchester Evening News forventer spillerne å bli informert om at Solskjær tar over tirsdag kveld.

Johnsen tar høyde for at pressens informasjon stemmer.

– De får en kar som kjenner klubben ut og inn. Han har hatt en stor jobb i klubben fra før, med rekruttlaget. For meg er dette helt gull, sier Johnsen, som spilte for klubben mellom 1996–2002.

Viktig å få fram Pogba

Solskjær spilte i United mellom 1996–2007. Fra 2008 til 2011 trente Solskjær rekruttlaget til Manchester United. Det trekker Johnsen fram som en viktig faktor.

– Han kjenner flere av spillerne og gjorde en god jobb med rekruttlaget. Det er en veldig viktig jobb. Klubben vet hva Solskjær står for, sier Johnsen.

En av spillerne Solskjær trente den gangen var Paul Pogba. Franskmannen fikk det ikke til å stemme under Mourinho. I august sa Solskjær til Sky Sports at han ville bygd laget rundt Pogba.

– Han og flere andre kostet mye. Å få Pogba på rett spor er ekstremt viktig. De to kjenner hverandre godt og har tatt gull sammen før. Sånn sett vil jeg tro det skal være en fin match, sier Johnsen.

Tøft program

United skal gjennom syv kamper på fire uker. Lørdag venter Cardiff, klubben Solskjær mislyktes i 2014.

– Det vil ha en effekt på spillerne at han kommer inn. Med sånn program blir det litt mindre trening, men det fikser dem. Juleprogrammet er noe de ser fram til, sier Johnsen.

Solskjær signerte ny avtale med Molde nylig. Den gjelder ut 2021-sesongen. Spørsmålet er om Manchester United kan få han løs fra Molde.

Kjetil Rekdal mener det vil være den største trenerjobben en nordmann har hatt.

– Det er urealistisk og helt absurd å tenke på at en nordmann skal bli Manchester United-manager, men han har en enorm stjerne der borte, sier Rekdal.

Etter 17 av 38 runder i Premier League, er Manchester United på sjetteplass med 26 poeng. Det er elleve poeng opp til Champions League-plass. I Mesterligaen møter de PSG i åttedelsfinale.

