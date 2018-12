I BILEN: Henning Berg tok VG med hjem til boligen i Wilmslow like utenfor Manchester. Foto: Cicilie S. Andersen/VG

Berg om Solskjær-ansettelsen: – Ferguson står bak

FOTBALL 2018-12-20T04:09:16Z

WILMSLOW (VG) Stående på kjøkkenet hjemme i et av Englands mest ettertraktede boligstrøk, forteller Henning Berg (49) at han er sikker på at naboen Sir Alex Ferguson (76) har sørget for at Ole Gunnar Solskjær (45) ble klubbens nye manager.

Publisert: 20.12.18 05:09

– Ferguson står bak dette. Han har godkjent det. Hvis han hadde vært imot det, hadde ikke Ole Gunnar fått jobben. Det er helt klart. Han har vært med i spillet her, sier Berg til VG.

Fra 1997 til 2000 delte mannen med 100 landskamper for Norge garderobe sammen med stjerner som David Beckham, Ryan Giggs og Paul Scholes – akkurat som Ole Gunnar Solskjær.

Det siste døgnet har Berg fulgt sparkingen av José Mourinho og spekulasjonene rundt ansettelsesprosessen av hans tidligere lagkamerat fra hjemmet i Manchester.

Ferguson som nabo

Berg tok sist sommer på seg jobben med å berge Stabæks plass i Eliteserien, noe den tidligere Lillestrøm-, Blackburn- og Legia Warszawa- sjefen lyktes med.

Men fortsatt er hans to yngste sønner og kona Line bosatt i Manchester, hvor de kjøpte boligen de nå bor i for tre år siden. Tilbake på juleferie, henter Berg VGs journalist og fotograf på en restaurant i nærheten.

Idet hans svarte, store Jaguar ruller gjennom nabolaget i Wilmslow utenfor Manchester, drøyt 20 minutter fra treningsanlegget Carrington, forteller Berg at dette er stedet hvor mange av spillerne og trenerne i Manchester-klubbene United og City bor. Det samme gjør en del av gutta i Everton og Stoke.

– Ole Gunnar bodde ikke langt unna her da han først kom til klubben. Ronny sitt hus var rett borti gaten der – og Ferguson bor noen minutter opp den veien der, sier Berg og peker i renting en slak oppoverbakke som raskt slukes av kveldsmørket.

Idet gitteret foran Bergs bolig går opp, kommer umiddelbart en stor, blinkende juledekorasjon til syne.

– Det er ikke min julepynt! Det er naboens. Du får jo epilepsi bare av å se på den, sier Berg og ler idet han går ut av bilen.

Inne i boligens annen etasje ligger den kraftfulle bengal-katten «Joey» i stuen, mens Berg og husets andre kjæledyr, «Zlatan», strekker seg oppå kjøkkenbenken. Sønnene Lukas og Rio slapper av en trapp opp.

Dette vil Solskjær gjøre

Noen kilometer lenger unna vil Solskjær møte spillerne og lede sin første trening som United-manager allerede torsdag formiddag.

Det skjer bare timer etter at 45-åringen satte pressen i offside ved å snike seg inn garasjeveien på luksuriøse The Lowry Hotel i Manchester.

Like kald, kalkulert og rolig tror Berg at Solskjær vil fremstå også som manager for en av verdens desidert største klubber fremover.

– Ole Gunnar vil komme inn i garderoben med stor autoritet. Han vil få respekt i spillergruppen med bakgrunn i det han har gjort som spiller i Uniteds mest suksessfulle tid. Han har stor status også blant alle tidligere spillere han har spilt med.

– Hva tror du han vil si til spillerne, inkludert stjerner som Paul Pogba og Romelu Lukaku, når han møter dem?

– Han vil nok si at dette er en ny start. «Vi er Manchester United. Vi skal gjøre dette sammen. Alle må støtte hverandre.» For Ole Gunnar sin jobb er å få alle til å trekke i samme retning. Spillerne må legge alle konflikter bak seg. De må spille som et lag. Og det tror jeg Ole Gunnar kan få til, sier Berg.

Kan få permanent jobb

For Berg har stor tro på at Solskjærs United-karriere kan bli forlenget utover det tenkte engasjementet til neste sommer.

– Hvis Ole Gunnar gjør det veldig bra, kan han få jobben på permanent basis. Det har vi sett skje mange ganger tidligere. Med suksess, kommer han til å bli superpopulær blant fansen. Og Ole Gunnar vil jobbe på den måten som United har gjort under Ferguson i mange år. Jeg ser kjempemuligheter for at dette kan bli noe stort, sier Berg og begrunner hvorfor han tror en Solskjær med suksess kan bli foretrukket fremfor en merittert mann som for eksempel Mauricio Pochettino.

– Skal de hente en toppmanager utenfra, som Pochettino, er det ikke sikkert at det er mulig. Tottenham kan si blankt nei, eller kreve sinnssykt med penger. Så hvis Ole Gunnar, Mike Phelan og Michael Carrick gjør det bra her, så kan det fort hende at de får fortsette, sier Berg med hendene foldet rundt en hvit kopp med engelsk te.

– Det høres utrolig spennende ut ...

– Ja. Ole Gunnar har fått en sinnssykt bra mulighet. Det ville vært galskap om han ikke tok den.