Forsvarer taklingen som sørget for Liverpool-profilens benbrudd

Liverpool må klare seg uten Joe Gomez (21) i anslagsvis seks uker etter taklingen fra Ben Mee (29). Burnley-forsvareren mener han ikke gjorde noe galt - og får støtte av Liverpool-manager Jürgen Klopp.

– Personlig mener jeg at det ikke var noe galt med taklingen min. Man kan ikke ta taklinger helt ut av spillet.

Det sier Burnley-forsvarer Ben Mee om taklingen som sørget for at Joe Gomez måtte forlate banen halvveis i den første omgangen i midtuke-kampen forrige uke .

Gomez endte opp med et brudd i foten og er ifølge BBC anslagsvis ute i seks uker. På spørsmål om Mee synes taklingen sin var farefull, svarte han:

– Det er en del av spillet, og la til:

– Jeg har sett Liverpool gjøre mange taklinger som får publikum til å reise seg. I mine øyne kan man spille fair, men man kan også spille hardt. Vi er i bunnen av tabellen og må komme oss ut derifra, så vi kommer åpenbart til å jobbe skjorta av oss for å få vinne kamper. Det var et uhell, og jeg ønsker ham god bedring og raskt tilbake.

Liverpool-manager Jürgen Klopp kaller Gomez «heldig» som slapp unna med «bare» seks uker, mente Burnley spilte i overkant fysisk i 3-1-seieren til Liverpool , men er på laget til Ben Mee med tanke på taklingen på Gomez.

– Jeg forstår 100 prosent at Mee ikke mente å skade Joe. Og kanskje var den taklingen egentlig den reneste av dem alle, sier Klopp ifølge The Guardian .

L’pool klarte seg fint uten Gomez i helgen. Mo Salah sørget for tabelltet:

