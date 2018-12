PÅ VEI BORT: Alexander Sørloth, her på landslagssamling med Norge, kan være på vei til belgisk fotball. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Sørloth kan være på vei til belgisk fotball: – Utrolig kinkig situasjon

Lite spilletid og mer konkurranse på spissplass kan gjøre at Alexander Sørloth forlater Crystal Palace. Belgiske Gent skal være interesserte i 23-åringen.

Det er den belgiske journalisten Kristof Terreur som hevder at den belgiske klubben er interessert i å hente Sørloth. Ifølge ham skal det være snakk om en låneavtale som strekker seg ut sesongen.

Én ting som taler for at overgangen kan skje, er at Gent-trener Jess Thorup jobbet med Sørloth i Midtjylland. Den norske spissen scoret 15 mål på 26 kamper for Superliga-klubben.

I Crystal Palace har det bare blitt én scoring og én målgivende pasning for Sørloth. Det har blitt lite spilletid under Roy Hodgson, som nå ønsker å hente inn en ny spiss i januar.

Sørloth har tidligere uttalt til VG at han er åpen for å forlate Crystal Palace dersom det ikke ble mer spilletid:

– Ikke en oppgradering

TV 2-kommentator Kasper Wikestad tenker tilbake på det feilaktig annullerte Sørloth-målet på Stamford Bridge forrige sesong, og mener historien kunne vært så annerledes.

– Å være spiss i den situasjonen han har vært i er en av de vanskeligste situasjonene man kan være i. Han kom veldig godt i gang, men så fikk han en skade som satte ham ut av spill. Så startet han denne sesongen uten tillit – til tross for en svært god pre-season. Nå er det bare korte innhopp hvor han er 100 prosent avhengig av å ta vare på sjansene, og med det presset det medfører ... Det tror jeg er en utrolig kinkig situasjon, sier Wikestad til VG.

Mens Sørloth sliter i England, er det i hvert fall en annen nordmann som kan glede seg over tingenes tilstand:

Hodgson bekreftet søndag at Dominic Solanke kan være på vei inn fra Liverpool på lån – og Daily Mail hevder at Solanke allerede har gjennomført den medisinske testen, og at en låneavtale dermed er nært forestående.

Wikestad mener Solanke ikke er noen oppgradering for Palace sin del, til tross for at Hodgson mener at Solanke «utgjør en offensiv trussel, og har de kvaliteten vi ser etter».

– I mine øyne er ikke Solanke en oppgradering eller en bedre spiss, men man kan aldri vite. Hvis Solanke kommer inn og får en kanonstart, scorer mål tidlig og kommer inn i flytsonen vil han være en oppgradering.

Ute av kamptroppen

– Spissbusinessen er veldig tilfeldig. Vi har sett det i en million tilfeller. Spisser som har vært i fem ulike klubber uten å score, så løsner det plutselig. Kanskje er det det håpet Palace sitter med, sier Wikestad.

Nå har ikke Sørloth vært i troppen i de to siste kampene, og i kampen før det, mot Manchester City, var han ubenyttet reserve.

I Premier League har han bare fått 173 minutter på banen denne sesongen. Hans eneste scoring for The Eagles kom i ligacupkampen mot Swansea tidligere i høst – én av få kamper hvor han har startet og spilt hele oppgjøret.

Det førte til at han ble vraket fra Lars Lagerbäcks landslagstropp – før han ble hentet inn grunnet skadeforfall.

– Da er det også typisk at han brenner de to svære sjansene mot Kypros også, sier Wikestad.

Sørloth sa følgende om missene etter kampen:

Nå kan han i stedet bli lagkamerat med landslagskollega Sigurd Rosted i belgiske Gent, som er på 7. plass i Belgias toppdivisjon.