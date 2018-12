FØRSTE PRESSEMØTE: Ole Gunnar Solskjær på sin første pressekonferanse som Manchester United-manager. Foto: Simon Peach / TT NYHETSBYRÅN

Ekspert på kroppsspråk tolker forskjellen på Solskjær og Mourinho

Mens José Mourinho (55) blir opprørt og sint når han ikke får den respekten han mener han fortjener, så oser det selvsikkerhet av Ole Gunnar Solskjær (45).

Det mener kroppsspråk-ekspert Deneel Foyer. Han er imponert etter å ha sett Solskjærs første pressekonferanse som midlertidig Manchester United -manager.

– Jeg ser ingen frykt. Jeg mener han fremstår med autoritet. Han er fornøyd med jobben, og han er ikke redd for utfordringen. Det er tydelig at jobben er en ære for ham, sier Foyer til VG.

Ingen frykttegn

José Mourinho brukte sin første pressekonferanse som Manchester United-sjef, i 2016, til å klage på at United ikke var i Champions League. Her kan du se Foyers vurdering av Mourinhos og Solskjærs første opptreden i sjefsstolen i Manchester:

– Det er ingen øyenbryn som går opp eller andre små frykttegn. Han er avslappet og respektfull, og det er sånn du vil ha det. Du vil ha en som er selvsikker, og han ga en selvsikker respons, tillegger han om Solskjær.

Kroppsspråk-eksperten fikk også se klipp av Mourinho som fyrer seg opp mot Viasat-reporter Jan Åge Fjørtoft, og mot pressen generelt – og han kom med sin teori om hvorfor portugiseren blir opprørt og sint:

Ole Gunnar Solskjær har også hatt sine episoder der han har vært tydelig irritert i TV-ruta, som etter 2-3-tapet mot Ranheim. Hva kroppsspråk-eksperten sier om Solskjærs Ranheim-reaksjon kan du se i denne videoen:

– Den største forskjellen på Solskjær og Mourinho er at Solskjær er mer avslappet og uttrykksfull. Han viser mer glede. Det betyr ikke at den ene er bedre trener enn den andre, men det viser forskjellig kommunikasjonsmetode.

Mourinhos kritikk av kritikerne kan gi kortvarig tilfredsstillelse fordi han ett øyeblikk får en god følelse av å slå tilbake, men på sikt kan det bli et problem for ham, mener Foyer i denne videoen: