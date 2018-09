Wolff Eikrem etter drømmekampen: – Fortsatt litt igjen før jeg er i toppform

FOTBALL 2018-09-17T18:55:44Z

MOLDE (VG) (Molde–Kristiansund 3-2) I underkant av 8.000 tilskuere fikk stor underholdning i Møre og Romsdal-derbyet. I hovedrollen? Magnus Wolff Eikrem (28).

I det målrike oppgjøret, der Molde scoret tre, var den hjemvendte Eikrem involvert i alle scoringene til hjemmelaget. To ganger fant han hodet til Babacar Sarr etter corner, og til sist punkterte han kampen med å bredside ballen i mål til 3–1.

–Dette var et skikkelig derby. Det er bra at vi har slike kamper i Norge, og vi vinner helt fortjent, forteller en smilende Magnus Eikrem til VG etter kampslutt og legger til:

– Det er alltid kult å slå lillebror, med et enda bredere glis rundt munnen.

Han var godt fornøyd med seier mot «lillebror» og var også fornøyd med egen innsats etter to målgivende pasninger og en scoring. Han avkrefter imidlertid at det er en innøvd link mellom seg selv og Sarr.

– Vi har ikke øvd så mye, altså. Tro det eller ei. Men vi har mange store karer i boks, så det er for meg bare å sikte inn, sier 28-åringen.

Betydde ekstra mye

Magnus Wolff Eikrem kom tilbake til Molde i sommer etter å ha blitt frigitt av Seattle Sounders i USA. Dette var hans fjerde kamp fra start etter han signerte for klubben, og selv føler han at han stadig nærmer seg sin toppform.

– Jeg har kjent i det siste at jeg har blitt bedre og bedre, men det er fortsatt litt igjen før jeg er i toppform. Nå har jeg fått spilt en del fotball her i Molde, og jeg føler meg fin i formen, forteller han.

At det var i nettopp denne kampen han skulle markere seg såpass mye, betydde ekstra for Eikrem.

– Jeg er jo fra Molde, så har vi alt med «sykehus-saken» og det er et betent forhold mellom byene. I tillegg har vi tapt to ganger mot KBK på rad nå, men i dag viste vi hvem som var best, fastslår han.

En som også kunne smile bredt etter 3–2-seier over Kristiansund var Molde-trener Ole Gunnar Solskjær. Han fortalte om en meget glad 28-åring da han fikk beskjeden om at han skulle starte mot Kristiansund.

– Han var så glad da han fikk beskjed at han skulle starte, og han lager to mål og scorer ett selv. Fantastisk. Det er rett og slett godt å ha han hjemme igjen, smiler Solskjær til VG.

Gir dommeren ros

Gjennom så å si hele oppgjøret mellom de to lagene fra Møre og Romsdal kunne man merke en ekstra tenning i kampen. Den hadde stor underholdningsverdi. Det gir Solskjær dommeren mye av æren for.

– Jeg må rose dommeren. Han lar det være en god fotballkamp. Det blir dueller og taklinger, han kunne gitt kort tidlig, men han lar være. Det er artig, og det er slik det skal være, sier Solskjær og legger smilende til:

– Av og til er det fint for oss trenere å få rose dommere for å ha lagt lista høyt.

For hans del var det viktig å slå byen han selv kommer fra. Solskjær forteller om en uke hjemme i Kristiansund, der han har fått høre mye om hvor mye Kristiansund skulle slå Molde på Aker Stadion mandag kveld.

– Det betyr mye. Jeg bor jo i Kristiansund, og har ikke hørt annet en at de skulle slå Molde i kveld. Nå kan jeg kanskje gå på butikken og smile litt ekstra i morgen, ler Solskjær.

– Betyr det lille ekstra

For Kristiansunds del var det en mer skuffende affære på Aker Stadion. De fikk først utlignet fra 1–0 til 1–1, og så fikk de en ekstra motivasjon ved å redusere fra 3–1 til 3–2 med 20 minutter igjen på klokken. Det var imidlertid ikke nok til å kare med seg poeng hjem fra byen som ligger en times kjøretur unna. Likevel var trener Christian Michelsen fornøyd med mye av det han så på banen.

– Vi spiller en god bortekamp, og scorer blant annet det første målet etter nydelig spill. Det er mye positivt å bygge videre på fra denne kampen, forteller han til VG.

Han og hans Kristiansund vant det forrige oppgjøret mot Molde 1–0 hjemme på Kristiansund stadion, men satt altså igjen med null poeng mandag kveld. Likevel fikk han og Kristiansund-laget oppleve en svært innholdsrik fotballkamp med mye action på banen, og ikke minst et godt KBK-publikum.

– Jeg husker fra jeg var liten at jeg gledet meg til å spille sammen med kompisene mine. Men også å spille mot kompiser. Det er slike kamper som betyr det lille ekstra, smiler Michelsen.

Molde ligger nå på 4. plass med kun ett poeng opp til FK Haugesund som ligger på 3. plass. Kristiansund forblir på 10. plass med sine 28 poeng.