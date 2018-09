Ivar Hoff etter LSK-marerittet: Lillestrøm meldte seg inn i Obos i dag

Fotballekspert og Lillestrøm-patriot Ivar Hoff er skremt over hva laget viste i 0–3-tapet mot Start.

– Noe av det ærligste som finnes her i livet er en fotballtabell. Nå er Lillestrøm i OBOS-ligaen. Personlig har jeg vært medlem siden 1950, mens LSK meldte seg inn i dag, sukker Hoff til VG etter kampslutt.

Lillestrøm er nå under streken åtte runder før slutt. I bunnkampen i Kristiansand ble de knust 3–0. Marius Amundsen ble utvist og nøkkelspiller Erling Knudtzon måtte ut med skade.

Nå spøker det for Lillestrøm – som ikke har rykket ned siden en divisjon siden 1966. De har vært lengst i øverste divisjon av samtlige norske fotballklubber.

Ivar Hoff har regnet seg fram til at kun åtte prosent av Norges befolkning husker at Lillestrøm ikke spilte i øverste divisjon. Han tror det antallet kan bli mye høyere i november.

– Det er et helvete å være glad i en klubb. Hvert eneste år så har vi klart å redde oss, men cupgullet gjorde kanskje at Lillestrøm ble narret og trodde at vi var bedre enn vi var, sier Hoff.

Mangler disiplin

Lillestrøm har vært i bunnstriden de siste årene. Hoff sier at han venter på at det skal gå galt en dag.

– Man har vært ute å kjøre før, men i år har det ikke vært noe lyspunkter. Før har det vært noe brukbare prestasjoner. Men poengsnittet til nå tilsier nedrykk.

Han mener at kvaliteten på Start-Lillestrøm var som en OBOS-ligakamp.

– Elendig av begge lag. To av de dårligste lagene jeg har sett i Eliteserien i år og i 2016 (Start var i OBOS-ligaen i fjor). Feilpasningene florerte. Det ble delt ut fjollete kort på grunn av spillerne. Det var primitiv fotball, sier Hoff.

Neste kamp får Lillestrøm tilbake Frode Kippe og Thomas Lehne Olsen fra suspensjon. Veteranen peker på at gultrøyene har et disiplinproblem.

– Disiplin er ikke til stede i Lillestrøm. Det hjelper ikke å si at det bruser i hodet. Der og da må man være kald, sier Hoff.

Refser LSK-spillerne

– Tåler Lillestrøm å rykke ned?

– Alle klubber tåler ett nedrykk. Stort sett rykker minst ett av lagene rett opp igjen, svarer Hoff.

I Eurosports studio oppsummerte tidligere landslagskeeper, Thomas Myhre, Romerike-lagets innsats slik:

– Flere av Lillestrøms spillere presterte langt svakere enn det vi kan forvente når de er i en slik bunnstrid.

Det positive for Lillestrøm er at Start og Stabæk kun er poenget foran. Godset har fire poeng mer.

– Det blir tøft for Lillestrøm i høst, men det er jevnt. Det blir nervepirrende dette, mener Steffen Iversen, i TV 2s studio.

