Landslagssjef Martin Sjögren tar en prat med Maria Thorisdottir etter mandagens formiddagsøkt på Intivity Arena. I midten Kristine Minde.

Blir løpende orientert om de andre kampene i VM-dramaet

VALLE (VG) Landslagssjef Martin Sjögren blir løpende orientert om hva som skjer i de andre kampene når Norges VM-skjebne skal avgjøres tirsdag.

Underveis i gruppefinalen mot Nederland på Intility Arena tirsdag ettermiddag vil han og assistenttrener Anders Jacobson få jevnlige oppdateringer fra andre i landslagsteamet.

– Vi har full kontroll på situasjonen akkurat nå, men det er mye som kan hende under matchen som kan påvirke beslutninger som vi må ta underveis i kampen mot Nederland, sier Martin Sjögren etter den siste økten før sesongens viktigste kamp.

Akkurat nå er svensken usikker på om Norge minimum trenger ett poeng mot Nederland for å få spille playoff om en VM-plass. Det beste er uansett å vinne – da er det ingen tvil om hvem som kan booke Frankrike-tur neste sommer.

– UEFAs regnestykke er jo litt spesielt siden resultatene mot det dårligste laget i gruppene skal strykes. Skulle Island (møter Tsjekkia) og Belgia (møter Italia) tape poeng, så er vi allerede klare for playoff. I motsatt fall trenger vi ett poeng, men vi må ha kontroll på alle mulige scenarioer underveis, sier landslagssjefen.

I videoen under får du Guro Reitens tanker om kampen

– Aldri vært bedre

Etter fire strake seirer i VM-kvalifiseringen i vår og sommer og 10–0 i målforskjell, er stemningen uforskammet god i det norske laget – og med god grunn, skal vi tro svensken.

– Vi har hatt dette laget i halvannet år, og jeg mener vi har aldri vært bedre. Både som gruppe, men også taktisk og teknisk. Vi er klar til å vise alle andre hvor bra vi er.

– Hva kommer Nederland med til denne gruppefinalen?

– Vi får se et bra lag. De spiller som Nederland alltid gjør, og de gjør det bra fordi de har gode spillere. Men vi har god kontroll på dem og er klar for denne utfordringen.

Landslagsstopper Maria Thorisdottir mener forutsetningene ikke kunne vært bedre.

– Har aldri gledet seg så mye til en kamp

– Jeg har aldri gledet meg så mye til en fotballkamp før, og jeg har en god følelse, sier Chelsea-spilleren som spiller sin 30. landskamp tirsdag.

– Vårt eneste fokus er å gå inn for å vinne mot Nederland. Vi er klare. Det har sett veldig bra ut på trening, vi fikk en god kamp mot Slovakia (vant lekende lett 4–0 borte ) og alle forutsetningene er til stede for at vi skal sikre oss en VM-plass tirsdag kveld.

PS! Norge har vært i 11 EM- og syv VM-sluttspill på rad.