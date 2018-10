«Real krise i Madrid» - Lopetegui må svare for egen jobb

FOTBALL 2018-10-07T10:01:54Z

Han ble kastet som Spania-trener rett før VM etter å ha takket ja til Real Madrid, men oppholdet i den spanske hovedstadsklubben kan bli kortvarig for Julen Lopetegui.

Publisert: 07.10.18 12:01

Real Madrid-manageren er under sterkt press etter lagets fjerde strake kamp uten seier - og uten scoring.

Marco Asensio er den siste Real Madrid-spilleren som har scoret mål. Hans fulltreffer i det 41. minutt mot Espanyol sikret tre poeng den 22. september, men siden har det gått på tverke.

0-3 mot Sevilla i La Liga , 0–0 mot Atlético Madrid i La Liga, 0-1 mot CSKA Moskva i Champions League og 0-1 mot Alavés i La Liga.

Bare to ganger tidligere har klubben gått like lenge uten mål. Én kamp til uten mål og «rekorden» er tangert.

– Et Real Madrid i fritt fall, skriver den spanske sportsavisen AS etter lørdagens 0-1-tap mot Alavés.

På grunn av en god start har laget heng på teten i La Liga (á poeng med Barcelona, som riktignok har én kamp til gode på Real Madrid), men allerede nå, åtte kamper ut i ligaen (4–4–2 og 14 poeng), må Lopetegui svare for seg og om han sitter trygt.

– En trener lever i slike situasjoner som om det var normalt, og jeg bruker ikke noe tid på å tenke på det, hevder han, men erkjenner at det er «tøffe tider» og at han er «den øverste ansvarlige» for den dårlige rekken.

Vondt ble til verre for hans del med at Karim Benzema (for øvrig ikke scoret på syv kamper) og Gareth Bale begge måtte ut på grunn av skader lørdag.

Sergio Ramos kaller det for «galskap» å bytte trener nå, men presiserer at det ikke er spillergruppen som tar en slik avgjørelse.

– Alle har sin mening. Noen ganger gjør et bytte godt, andre ganger ikke. Man vet aldri. Men det er veldig tidlig å snakke om å bytte trener, sier Real Madrid-kapteinen.

«Real krise i Madrid» slår Marca fast søndag, og prøver å finne grunnene til at det går som det går.

– Den sportslige planleggingen, uten Cristiano og uten en erstatter for tidenes beste målscorer i klubben, Lopetegui og spillerne. I tillegg har ikke alle skadene hjulpet, er avisens forklaring på den sportslige fadesen.

Nå er det en liten pustepause for Lopetegui og hans menn. På grunn av de kommende landskampene er ikke neste klubbkamp før den 20. oktober. Da venter Levante på Santiago Bernabéu.

