FULL AV ERFARING: Nils Arne Eggen har samarbeidet med Otto Ulseth om den nye boken «Nils Arne». Her er den tidligere RBK-treneren under et intervju med NTB sist vår. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Slik taklet Nils Arne Eggen sin personlige katastrofe

FOTBALL 2018-10-02T18:13:13Z

Nils Arne Eggen (77) opplevde sine vanskeligste dager etter at sønnen Knut Torbjørn Eggen tok sitt eget liv. En ny bok forteller hvordan trenerlegenden taklet den vonde tiden i 2012.

Publisert: 02.10.18 20:13

– Nils Arne mobiliserte alt han hadde, prøvde å koble på hjernen, tenkte på alle de praktiske tingene, tenkte på alt det fine de hadde hatt sammen, gråt litt, når han var alene og hadde anledning til det, skriver forfatter Otto Ulseth i boken «Nils Arne».

Den lanseres fredag, er skrevet etter samtaler med Eggen, og tar for seg hele livet til den tidligere Rosenborg-treneren. Sammen med datteren Kristin dro han umiddelbart til sønnens familie i Moss februardagen for seks år siden. Boken skriver om hendelsen i kapitlet «Katastrofen».

– Han hadde ikke annet å gjøre enn å stålsette seg til begravelsen. Han bestemte seg tidlig for å tale. Det var det minste han kunne gjøre. I de dagene var Nils Arne Eggen nok en gang situasjonens herre. Han følte det var ventet av ham. Han hadde stått i stormen tidligere. Omgivelsene kjente ro ved det. Det ga faktisk ham selv litt ro også, står det beskrevet i den nye boken.

– Han bestemte seg for at han skulle se på det som hadde hendt som at Knut Torbjørn var blitt syk, som han var blitt, og hadde vært gjennom store deler av livet, til slutt i den grad at han døde av det. Han trodde det ville bli lettere å akseptere tapet på den måten, skriver Otto Ulseth – som selv har en mangfoldig bakgrunn.

Forfatteren har både trent Tromsø og vært Egil Olsens assistent på det irakiske landslaget. I tillegg til å være både sportsredaktør i Adresseavisen og journalist i blant annet Dagbladet gjennom Eggens lange karriere på topplan.

Her kan du se VGTVs store intervju med Nils Arne Eggen fra 2013:

– Angsten for å leve ble større enn for å dø, sa Nils Arne Eggen i minnetalen over sønnen i Rygge Kirke.

Knut Torbjørn Eggen var også en merittert spiller med både cup- og seriemesterskap for Rosenborg før han gikk farens fotspor også som trener. Han leder Fredrikstad til cupgull i 2006.

Nils Arne Eggen vant til sammen 15 seriemesterskap og seks NM-gull som trener. Han førte Rosenborg til Champions League hele syv ganger. Som spiller debuterte han for klubben allerede som 18-åring i 1960 – da RBK sensasjonelt vant sitt første cupmesterskap.

To år før ble Nils Arne Eggen – ifølge boken – brått voksen.

Den 12 år eldre broren Torbjørn døde i en drukningsulykke på Hemnkjølen i Trøndelag.

Nils Arne Eggens familie opplevde også drama under krigen. Den fremtidige RBK-legenden var bare ett år gammel da faren Knut sammen med ni andre trøndere ble arrestert av tyskerne i «sonofferaksjonen» høsten 1942. Det ble etter hvert klart at feil Eggen var arrestert. Knut Eggen slapp fri.

Alle de øvrige ble få dager senere henrettet i Falstad fangeleir.